O Rock Brasília está de volta no Projeto Alto Volume, a partir desta quarta (16)

Bandas autorais do maior projeto do Distrito Federal se reúnem no O’Rilley, a partir das 20h, no retorno pós-pandemia

Após dois anos parado por causa da pandemia de Covid-19, o Projeto Alto Volume está de volta e com força total, a partir desta quarta-feira (16), às 20h, no O’Rilley da 409 Sul . O evento leva o melhor do rock autoral às principais casas de show do Distrito Federal, movimentando a cena local e revelando novas bandas da capital brasileira do Rock.

O show de retorno contará com as bandas Proclamme, Marimbondo e DJ Marcinho GB. A entrada custa R$ 20.

O projeto é idealizado pelo cantor, compositor e produtor Cezar Degraf (Vontana), que reúne bandas que estão no cenário local, divulgando o trabalho delas e mantendo viva a chama do Rock de Brasília que por décadas foi referência do gênero.

“Estou extremamente contente com a volta dos shows presenciais do projeto. As bandas e artistas autorais ficaram muito tempo parados devido à pandemia. Esse é um momento de união e mobilização para reaquecer a cena do rock autoral. Peço aos músicos, artistas e público do DF e entorno que prestigiem o Alto Volume e também todos os outros eventos que abram espaço para as bandas da nossa região”, comemora Degraf.

O projeto Alto Volume é o principal evento de música autoral do Distrito Federal, em especial para as bandas de rock. As interações entre o público de cada uma das bandas movimentam redes sociais, dá visibilidade ao trabalho das mesmas e, de quebra, reaquece as principais casas de shows e pubs.

F.M|Photoss

Serviço:

Alto Volume

Bandas: Proclamme, Marimbondo e DJ Marcinho GB

Local: O’Rilley Irish Pub, Asa Sul, Quadra 409 Sul

Horário: A partir das 20h

Entrada: R$ 20 (No Local)