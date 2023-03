O Modesto tá de volta!

‘Casinha’ reabre para nova temporada nesta sexta-feira (17), com show de Ícaro e Gilmar

Marcado pelo DNA do pagode e muita alegria, o Modesto reabre nesta sexta-feira (17/03), para nova temporada. A inauguração contará com show da dupla sertaneja Ícaro e Gilmar, trazendo o novo tom da casa voltado para o cenário de festas. O empreendimento, que funciona por temporadas, terá abertura em 11 finais de semana, entre atrações nacionais e 55 atrações regionais para fomentar o mercado local.

A casinha, apelido carinhoso utilizado pelos frequentadores, vem preparada para ser uma casa de shows. Para isso, abre espaço para outros ritmos como sertanejo, piseiro, rap e funk, mas sempre mantendo a essência do pagode, que não pode faltar. A expectativa de público para a temporada é de 33 mil pessoas, com 11 atrações nacionais, 55 locais e ficará aberta de março a junho. Em 2022, o estabelecimento realizou 43 aberturas, com apresentações de 21 atrações nacionais e 241 atrações locais.

O gerente de marketing da Bem Dito Produções, Rômulo Andrade, aponta a ecleticidade do line up como um dos grandes diferenciais deste novo momento. “Muita ansiedade por aqui! A gente não vê a hora de abrir as portas da nossa casinha. Somos uma casa pagodeira, mas que abraça todos os estilos musicais, então nossa expectativa para a reabertura é de muita mistura. Afinal, esse ano estamos com um line bem eclético!”, disse.

Quanto às mudanças estruturais, Renan Cano, gerente geral da Bem Dito Produções, destacou o esforço para entregar o melhor em atendimento para o público. “O Modesto deste ano sofreu algumas mudanças estruturais, pensando no bem estar do cliente. Nossas principais melhorias incluem palco, camarote e acessos. Sempre pensando na melhor experiência para o nosso público. Temos certeza que irão gostar e se divertir na nossa casinha. Estamos trabalhando para entregar o melhor do entretenimento e experiência para todos”, explicou.

O layout do espaço foi readaptado sendo apresentado em formato modular para se adequar às diferentes necessidades dos artistas e contratantes. De acordo com Renan, o Modesto, Modestinho ou Modestão, como se encaixar melhor naquele momento, abre a possibilidade para parceiros usarem o espaço para diversos tipos e tamanhos de eventos.

Reabertura do Modesto – Temporada 2023

Data: 17/03, sexta-feira

Horário: a partir das 22h

Local: Estádio Nacional Mané Garrincha

Atrações: Ícaro e Gilmar, Largo Tudo e DJ’s

Classificação: 18 anos

Ingressos: Ingresse.com