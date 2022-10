“O Mamulengo vai à Escola” realiza circulação em seis RAs do DF

Projeto promoverá Oficinas Formativas em Educação Patrimonial e doação de Kit Educativo Brincante para professores

Em novembro, seis escolas públicas do Distrito Federal serão contempladas com o projeto “O Mamulengo vai à Escola”. Realizada pela BTM Produções, junto ao grupo Mamulengo Presepada, a iniciativa promoverá Oficina Formativa para Professores, doação de Kit Educativo Brincante e apresentação de espetáculos. A ideia central é estimular estudos sobre educação patrimonial através do Teatro Popular de Bonecos, manifestação também chamada de mamulengo e registrada como patrimônio cultural brasileiro. Entre os dias 1º e 10 de novembro, o projeto passará pelas seguintes RAs: Taguatinga, Samambaia, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Gama e Brazlândia.

Através da Oficina Formativa para Professores, “O Mamulengo vai à Escola” pretende fortalecer a difusão e a salvaguarda do Teatro Popular de Bonecos nas instituições de ensino, instrumentalizando os educadores sobre a utilização do mamulengo enquanto ferramenta pedagógica em educação patrimonial. Para isso, cada escola visitada receberá um Kit Educativo Brincante, contendo uma mala com 10 bonecos/personagens, um estandarte de cena e uma tolda/barraca teatral em tamanho infantil. Também serão realizadas apresentações de espetáculos do Mamulengo Presepada abertos a toda a comunidade escolar.

A Oficina Formativa para Professores, facilitada pelo Mamulengo Presepada, terá a duração de três horas e irá abordar os seguintes temas: conceito e história do Teatro Popular de Bonecos no Brasil e no mundo, contexto histórico-social, técnicas e particularidades regionais e jogos dramáticos com bonecos. As escolas atendidas receberão ainda uma Cartilha Educativa, no formato tradicional (em tinta) e em Braille, com conteúdo composto pelos mesmos temas que serão abordados na oficina.

“O Mamulengo vai à Escola” é um projeto realizado pela BTM Produções, com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.

Mamulengo: brincadeira, teatro e patrimônio

O Mamulengo (Teatro de Bonecos Popular do Nordeste) é patrimônio imaterial brasileiro registrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan (2015), e está presente na vida cultural de Brasília desde a época da construção da capital, trazido por trabalhadores migrantes de diferentes estados da região Nordeste. Recebe vários nomes, a depender do estado: Mamulengo, Babau, Cassimiro Coco, Kalunga, Mané Gostoso, João Redondo, Briguela. Embora não ocupe grandes palcos, está sempre em circulação por feiras-livres, escolas e centros culturais comunitários. Na pesquisa recente que produziu o Catálogo de Mamulengos do Distrito Federal, publicado em 2020, foram mapeados 13 grupos, oriundos de diversas RAs e do Entorno.

De dentro da mala e do imaginário para o mundo

Na mala do Kit Educativo Brincante, doado a cada escola, os professores mergulharão em parte do universo encantado do mamulengo, conhecendo 10 bonecos de luva que representam os principais personagens do Teatro Popular de Bonecos no Brasil, entre eles: a Margarida Flor da Vida, boneca grávida que tem a barriga removível, e seu marido o Vaqueiro Benedito, acompanhados da Burrinha Lamparina e do bebê Baltazar. Há ainda tradicionais bonecos que representam animais da natureza e do Cerrado, como a cobra e o passarinho, além de personagens fantásticos, como o Jaraguá, entre outros que trafegam pelo imaginário popular.

PROGRAMAÇÃO

01 de novembro – 14h: Escola Classe 2 – Riacho Fundo

07 de novembro – 8h: Centro Educacional Engenho das Lajes – Gama

08 de novembro – 8h: Escola Classe 1 – Brazlândia

09 de novembro – 8h: Escola Classe 50 – Taguatinga Norte

09 de novembro – 14h: Centro de Ensino Especial 1 – Samambaia Sul

10 de novembro – 8h: CED Agrourbano Ipê – CAUB I / Riacho Fundo II

SERVIÇO

O Mamulengo vai à Escola

QUANDO: 01 a 10 de novembro de 2022

ONDE: Taguatinga, Samambaia, Riacho FundoI, Riacho Fundo II, Gama e Brazlândia

REDES SOCIAIS: www.instagram.com/mamulengo.presepada

Site: www.mamulengopresepada.com.br/