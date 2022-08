O Mágico de OZ e Chapeuzinho Vermelho marcam o ‘Hora Animada’

Néia e Nando Cia. Teatral apresentam espetáculos gratuitos para a criançada nos dias 6 e 7

O Hora Animada do Boulevard Shopping volta com força total com uma programação infantil variada, que mescla shows de mágica, teatros, música, etc. Nos dias 6 e 7 de agosto, acontecem os espetáculos O Mágico de OZ e Chapeuzinho Vermelho, respectivamente, às 16h, no 1º piso, e tem entrada gratuita. A classificação indicativa é livre.

No sábado, 6, a Cia. Teatral Néia e Nando apresenta a peça O Mágico de Oz que conta a história de uma garotinha chamada Dorothy, cansada de sua vida monótona no Kansas. Tudo parecia cinza e sem vida, menos Totó, seu cachorrinho, que era o único ser que ainda lhe fazia sorrir. Aquele dia tinha tudo para ser idêntico a todos os outros, se não fosse pelo aviso de furacão, dado por sua tia Ann. Dorothy correu o mais que pôde para alcançar o abrigo, mas ela não conseguiu chegar a tempo. Ela e sua casa foram levadas para o alto, para uma terra muito distante.

Já no domingo, 7, o grupo traz o espetáculo Chapeuzinho Vermelho, clássica história dos Irmãos Grimm de uma menina esperta e brincalhona que adora sua vovó. De que adiantam os conselhos da mamãe, se a curiosidade da menina é traiçoeira? Bem maior que a paciência de seguir pelo caminho mais longo, porém mais seguro. Chapeuzinho ganha a estrada para a casa da avó que está doente. Porém, um simples atalho pela floresta pode complicar bastante o caminho, pois é ali que mora o esperto e faminto lobo mau, que espera de boca aberta a hora do almoço.

Sobre a Cia. Néia e Nando

Com mais de 20 anos de estrada, a Néia e Nando Companhia Teatral construiu e consolidou seu sucesso nos palcos da cidade especializando-se em produções voltadas para o universo infanto-juvenil.

Hora Animada com O Mágico de OZ e o Chapeuzinho Vermelho

Quando: Sábado e Domingo, 06 e 07 de agosto

Horário: 16h

Onde: Boulevard Shopping Brasília – 1º piso

Quanto: Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre