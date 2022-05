O Cordel e suas Cantorias encerra temporada em Taguatinga

Apresentação de poetas será na Biblioteca Machado de Assis, na CNB 1 AE – Taguatinga, com entrada franca e livre

A poesia popular faz parte das raízes culturais do Distrito Federal. Ela chegou nos primórdios da cidade, com seus construtores, em maioria oriundos do Nordeste. São cordéis, repentes, poesias, cantorias e causos, contados e cantados pelo nosso povo, pela nossa gente. Hoje todo esse universo da poesia popular é firmado e se reinventa, levando seus encantos a todos os cantos do DF.

Seguindo nessa trilha, a 2ª edição do O Cordel e suas Cantorias chega a sua última apresentação da temporada. Paulo Matricó, João Santana, Chico de Assis, Valdenor de Almeida e Jirlene Pascoal se apresentam na Biblioteca Machado de Assis de Taguatinga, nesta sexta, dia 20, às 19h30.

Poesia Virtual

Além das apresentações presenciais, também estarão disponíveis, no Youtube, mais de 30 vídeos gravados com artistas da cidade, recitando poesias populares nos mais variados gêneros. Os poetas convidados para o sarau virtual são: Lília Diniz, Paulo Matricó, Desmenielisson Jerry, Cumpadi Ancelmo, João Santana, Chico de Assis, Valdenor de Almeida, Carlos Augusto (Cacá) e Donzílio Luiz.

A Poesia Popular na Educação

Tanto o cordel quanto as cantorias são manifestações da nossa cultura popular brasileira, sendo parte do nosso imaginário popular, gerando identidade e encantamento. O projeto visa chegar com essas ricas tradições nas escolas do EJA, agregando uma série de valores educacionais, como patrimônio, memória, história, artes e entendimento lúdico da língua portuguesa.

São culturas arraigadas no DF pela ação de imigrantes nordestinos, cujo deslocamento geográfico trouxe junto a identidade desse povo. Estão na alma e no coração da nossa gente. A poesia está em muitas memórias, emoções e diversões praticadas pelo povo, podendo ser utilizada como elemento lúdico e de ligação de conteúdos escolares, divertindo e encantando os estudantes.

Serviço

O Cordel e Suas Cantorias

20 de maio, sexta, 19h30

Biblioteca Machado de Assis CNB 1 AE – Taguatinga

Youtube:

https://bit.ly/cordelesuascantoriasyoutube