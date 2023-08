Nutrição Brasil reúne congressistas e mais de 50 marcas no DF

O evento vai oferecer talks com nutricionistas, nutrólogos, profissionais de saúde e estudantes de todo o país

Brasília recebe, de 31 de agosto a 2 de setembro, o congresso Nutrição Brasil. O evento vai oferecer talks com nutricionistas, nutrólogos, profissionais de saúde e estudantes de todo o país. Haverá ainda uma exposição com mais de 50 marcas de destaque no segmento de nutrição e saúde.

O evento contará com expositores como Equaliv, Nutrify, Nestlé, Super Coffee, Pacco e Prana, além de várias outras empresas dos segmentos de suplementação, tecnologia voltada para a saúde, alimentos naturais, produtos vegetarianos, chás e doces saudáveis.

Os organizadores esperam receber 10 mil visitantes e 5 mil congressistas durante os três dias de evento.

Corrida

Para encerrar a programação, o congresso prepara uma corrida, no dia 3, percorrendo os principais monumentos da capital federal a partir das 7h. A competição terá modalidades para profissionais de saúde, pacientes e consumidores, com percursos de 5 km e 10 km. As inscrições e o regulamento estão disponíveis no site Central da Corrida, com valores a partir de R$ 90.

Serviço:

Nutrição Brasil 2023 – congresso, exposição e corrida

Local: Centro de Convenções Ulysses, Eixo Monumental, Brasília – DF

De 31 de agosto a 2 de setembro

Horários, preços e mais informações: site oficial