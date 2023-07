Núcleo Bandeirante recebe o Circuito Junino de São João neste fim de semana

Evento gratuito realiza primeira etapa no Núcleo Bandeirante e terá apresentações musicais e culturais

O aguardado “Circuito Junino de São João” no Distrito Federal está prestes a começar, e promete levar tradição e alegria para diferentes regiões. Com quatro etapas programadas, o evento abre a programação no Núcleo Bandeirante e celebra as festividades juninas em uma atmosfera festiva, repleta de cultura, música e dança.

O evento é totalmente gratuito e é realizado com fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, reforçando sua importância cultural e social para as comunidades envolvidas, e realização do Instituto Acolher, que tem como objetivo promover políticas públicas para a população em geral, abrangendo ações sociais, qualificação profissional, projetos sociais e culturais.

A primeira etapa acontecerá no Núcleo Bandeirante, na emblemática Praça Padre Roque, conta com o apoio da Administração do Núcleo Bandeirante e a classificação é livre, permitindo que pessoas de todas as idades possam desfrutar dessa experiência única de celebração junina.

Agendado para os dias 21, 22 e 23 de julho, o Circuito Junino de São João promete encantar e emocionar a todos os presentes. Com uma programação diversificada, a festa trará apresentações musicais e culturais que exaltam a riqueza da cultura junina brasileira.

No dia 21 de julho, sexta-feira, a festividade terá início às 19h com o show de Edu Mascarenhas, seguido, às 20h, pela apresentação de Julinho do Piseiro. Às 21h, será a vez da tradicional Quadrilha Segue o Fogo tomar conta do centro das atenções, proporcionando um espetáculo de dança e animação para todas as idades. Às 22h, o autêntico Forró Kaprichu’s garantirá que todos estejam dançando e curtindo a noite ao som dos clássicos do forró. Para encerrar a noite com chave de ouro, às 23h, Alex Júnior subirá ao palco para contagiar a todos com sua energia e carisma.

Já no dia 22 de julho, sábado, a animação começará às 20h com o show de Duda Martins, seguido por Diego Mel às 20h45, apresentando um repertório que promete embalar os corações dos presentes. Às 21h30, a Quadrilha Segue o Fogo retornará ao palco, encantando a todos com sua coreografia típica. Às 22h, será a vez de Jamelo e Os Cobras do Baião agitarem a multidão. A noite encerrará com o show eletrizante de Alisson e Ariel, que prometem levar todos a dançar até altas horas.

No dia 23 de julho, domingo, o Circuito Junino de São João se despedirá em grande estilo. Às 19h, Xodó Maior proporcionará um show emocionante, seguido, às 20h, por Tudo Vira Xote, com a energia contagiante de Thiago Frisson. Às 21h, a festa ficará ainda mais animada com o talentoso Renato Lima no palco. E para encerrar o evento em grande estilo, às 22h, a emocionante apresentação de Encosta N’Eu será o ápice de um final de semana inesquecível.

As próximas etapas do Circuito Junino de São João acontecerão em outras regiões do Distrito Federal, incluindo Park Way, Riacho Fundo I e Candangolândia. Cada etapa trará uma programação diversificada, com artistas regionais e apresentações tradicionais, valorizando a riqueza da cultura junina brasileira em suas diferentes localidades.

Informações:

Primeira Etapa: Núcleo Bandeirante

Data: 21 a 23 de julho de 2023

Local: Praça Padre Roque, 3ª Avenida, Núcleo Bandeirante/DF

Horário: Sexta às 19h, Sábado às 20h, Domingo às 19h

Entrada gratuita

Classificação livre

www.instagram.com/@circuitojuninodesaojoao