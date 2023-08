Novos projetos fazem as segundas-feiras perderem a fama de pior dia da semana

Brasília começa a ter cada vez mais eventos às segundas, agitando o início de semana e movimentando o cenário artístico local

Definitivamente, a segunda-feira não é o dia mais esperado pela maioria das pessoas. Para muitos, é sinônimo de que o fim de semana acabou e é hora de voltar para os compromissos de rotina. Mas alguns projetos que vêm aparecendo na capital estão começando a mudar essa sensação e alegrando o primeiro dia útil da semana do brasiliense.

“Surra de Pagode”, “Samba de Primeira na Segunda” e “Segunda da Resenha” são eventos que nasceram com o objetivo de dar espaço para músicos e artistas tocarem livremente, sem os compromissos dos fins de semana. De quebra, quem aparece para curtir, começa a semana em um ótimo astral! Conheça os projetos:

Surra de Pagode

João Guilherme e Alexandre Martins partilhavam do mesmo sonho: ter um trabalho próprio e independente dentro da música. Quando os músicos se encontraram, nasceu, então, o Surra de Pagode, que leva a arte em forma de samba para o Puxadinho Cozinha e Bar, em Sobradinho, toda segunda-feira. O evento foi rapidamente organizado quando os idealizadores se uniram com outros músicos que também almejavam participar de algo assim.

Agora, quase oito meses depois, o grupo segue firme no propósito de entregar música e arte de verdade. Alexandre, violonista e um dos organizadores, afirma que é imenso o aprendizado que os integrantes estão adquirindo a partir desta experiência, e que eles sempre buscam entregar o melhor evento possível a cada semana que passa.

O esforço não está sendo em vão, já que os retornos estão sendo positivos e o projeto está crescendo. A visibilidade vem aumentando em todo o Distrito Federal, uma vez que o Surra de Pagode já visitou regiões como Ceilândia e Planaltina. Nomes como Fala Comigo, Largo Tudo e Magrão, do grupo Benzadeus, já participaram dos shows do Surra. “O samba está sendo entregue com alegria e muita energia positiva”, afirma Alexandre.

Alexandre Martins, um dos idealizadores do Surra de Pagode. Foto: Divulgação

O grupo pretende atingir cada vez mais pessoas para que elas queiram conhecer as tão especiais segundas-feiras do Surra de Pagode no Puxadinho, além de levar o projeto para outros dias da semana. Trazer artistas nacionais, sendo eles do pagode ou não, e lançar novidades para o cenário artístico local são mais algumas das metas dos organizadores.

O Surra de Pagode também se apresenta aos domingos em Planaltina, no Vila Madalena Bar, a partir das 13h. O grupo também realiza eventos particulares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Surra de Pagode

Toda segunda-feira, a partir das 19h30

Local: Puxadinho Cozinha e Bar – Cond. Império dos Nobres, qd. 1 – Sobradinho-DF

Mais informações: @surradepagode

Segunda da Resenha

O Segunda da Resenha surgiu em 2021, numa conversa de boteco. O intuito sempre foi de fazer pagode no dia em que os integrantes não estivessem tocando com seus devidos grupos. Desde então, os amigos músicos fazem um som à vontade toda segunda-feira no Cartórios Bar, em Taguatinga.

O evento se consolidou, e nunca mais os integrantes do projeto tiveram uma segunda-feira triste. Com alguns rostos sempre presentes e algumas apresentações inéditas, o evento conta com média de público de 150 a 200 pessoas. Visando eternizar o Segunda na Resenha, os integrantes planejam gravar um audiovisual ao vivo com quem já passou pelo projeto. Tudo será divulgado em peso nas redes sociais. O Segunda quer chegar no mundo inteiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mas, apesar do nome, a demanda é alta, e às vezes, o Segunda da Resenha acontece em outros dias da semana. “Pode acabar tendo uma segunda na sua sexta ou no seu sábado! Mas a tradição é nas amadas segundas-feiras”, conta o artista Jean Mussa, integrante do projeto.

Da esquerda para a direita: Guto Silva, Jean Mussa, Pedro Paulo, Arthur Rodrigues, Caio Dias, Matheus Salazar e Diego do Banjo. Foto: Divulgação

Segunda da Resenha

Local: Cartórios Bar – CSA 02, loja 02, Taguatinga-DF

Toda segunda-feira, a partir das 19h

Ingressos na portaria

Mais informações: @asegundadaresenha

Samba de Primeira na Segunda

Fruto de uma resenha na casa de um dos integrantes, o Samba de Primeira na Segunda foi idealizado em meio a uma conversa informal entre a galera que compõe o projeto. Agora, eles se reúnem no Varanda Gastrobar, no Paranoá, às segundas-feiras, a partir das 19h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o intuito de gerar a interação entre músicos da capital, o encontro serve para fazer música sem muita preocupação com repertório e outras formalidades que os artistas geralmente têm que cumprir nas bandas em que atuam. A diversão é a principal expectativa dos integrantes, mas eles esperam também que mais bandas se juntem ao projeto, estreitando as relações com a cena local. “Tudo está dando muito certo, mais até do que o esperado”, afirma o cavaquinista João Paulo Lima.

Além do Varanda Gastrobar, o Samba de Primeira já esteve no Botequim 26 (Lago Sul), aos sábados.

Foto: Divulgação

Samba de Primeira na Segunda

Toda segunda-feira, a partir das 19h

Local: Varanda Gastrobar – quadra 8, conjunto 2, lote 4 – Paranoá-DF

Entrada franca até às 18h59. Depois venda de ingressos na portaria

Mais informações: @samba_deprimeiranasegundabsb