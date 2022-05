Novo espetáculo “E Homem, Serve Pra Quê?” chega ao DF

O sucesso do G7 já levou mais de 3 mil pessoas ao Teatro; Eles se apresentam no Teatro La Salle – 906 Sul e Teatro Católica – Taguatinga

Já são mais de três mil pessoas que assistiram ao novo espetáculo do G7: “E Homem, Serve Pra Quê?”, uma divertidíssima comédia educativa, principalmente para os homens. A temporada continua, neste sábado e domingo, no Teatro La Salle – 906 Sul, às 19 horas.

A nova comédia da trupe responde essa pergunta de milhões por meio de esquetes divertidíssimas, músicas autorais e participação da plateia. O grupo aborda de maneira leve várias situações em que o “homem” replica comportamentos preconceituosos e machistas no dia a dia do lar. Além de demonstrar a necessidade de homens compartilharem os afazeres domésticos, a peça busca encontrar uma solução para mudar esse quadro e salvar inúmeros relacionamentos.

Homem também é ser humano?

O espetáculo começa com uma cena emblemática: a criação do homem. Acontece que na história do G7 quem é criada primeiro é a mulher. O prólogo da peça conta ainda com a participação mais do que especial da voz da Criss Paiva, uma das maiores humoristas do Brasil, atriz, locutora, autora e também apresentadora do Vênus Podcast.

Foto/Reprodução

As esquetes incluem ainda um Manual de Instruções do “Homem”, uma cena surpresa com participação da plateia, uma esquete divertidíssima sobre uma esposa que tenta devolver o marido e muito mais.

A inédita comédia do G7 segue a linha dos demais espetáculos da trupe, buscando levar uma mensagem relevante sobre um tema atual e essencial a todos nós, homens e mulheres, contudo, de maneira leve e divertida, levantando questões sérias em tom de brincadeira mas deixando sempre a “sementinha” da reflexão plantada no fundo de cada risada.

Assistir ao novo espetáculo do G7 equivale a participar de uma terapia de casal diferente: as mulheres vão sair de lá mais tolerantes e os homens mais conscientes e apaixonados. Até porque o homem também pode ir ao teatro, não precisa gostar de futebol e pode vestir rosa. Pois, no final das contas, como bem disse o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre: “Um homem não é outra coisa senão o que ele faz de si mesmo”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto/Reprodução

Serviço

G7 apresenta “E Homem, Serve Pra Quê?”

Local: Teatro La Salle – 906 Sul

21/05 – Sábado – 19h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

22/05 – Domingo – 19h

28/05 – Sábado – 21h

29/05 – Domingo – 19h

04/06 – Sábado – 21h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

05/06 – Domingo – 19h

11/06 – Sábado – 19h

12/06 – Domingo – 19h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Local: Teatro Católica – Taguatinga

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

09/07 – Sábado – 19h

10/07 – Domingo – 19h

Ingressos a partir de R$ 40,00 (meia-entrada).

Meia-entrada: Todos os casos previstos em lei.

Ingresso Social: Para doadores de 1kg de alimento ou 1 livro.

Informações: (61) 99351-1369 (com Whatsapp)

Não é permitida a entrada de crianças menores de 10 anos, mesmo acompanhadas dos pais.

Classificação indicativa: 14 anos

Duração: 80 minutos

Ingressos à venda no site: g7comedia.com

Bilheteria do Teatro – nos dias de espetáculo a partir das 17h

Sagrado Açaí – 203 Sul (sem taxas)

Ficha técnica:

Concepção, Texto, Direção e realização: G7 Produções Artísticas Ltda.

Elenco:

Felipe Gracindo

Félix Saab

Rodolfo Cordón

Produção:

Marco Wanderlei