Nos 50 anos do hip hop, Festival Makossa chega à 5ª edição

Serão mais de 25 atrações nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, na Galeria dos Estados

Originário do mais clássico baile black do DF, o Festival Makossa carrega, desde sua primeira edição, a proposta de ampliar as ações da festa criada há 21 anos. Em 2023, o Festival Makossa celebra os 50 anos de surgimento do movimento hip hop programando mais de 25 atrações nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, na Galeria dos Estados. Os ingressos estão à venda pelo site Furando a Fila com preços a partir de R$ 40 (inteira).

No sábado, o evento inicia às 18h e segue noite adentro com três pistas simultâneas até as 5h da manhã, com shows de DJ Craze, DJ A, Miya B, Dumbo, Viaduto de Madureira DJ Set, Ketlen, Chicco Aquino feat. Bell Lins, OG.L, Chokolaty, Janna, Disco N’ Funk, Lunna Miranda, Kashuu, Pelezinho e Hadda MC.

Já no domingo, a festa vai de 16h até 1h com duas pistas. Os shows ficam por conta de 3 um Só, Murica, Pathy de Jesus, Luísa Viscardi, Bourog, Savana, UMiranda, The Beat’s On feat Saphira, Hugo Drop, Selectta KBC, Nenzim MC e o Circuito Makossa de Danças Urbanas.

A cultura urbana e as expressões dos quatro elementos do hip hop são as grandes homenageadas nesta edição. Ao lado dos DJs, algumas apresentações conectadas à rima, ao grafitti e ao break dance poderão ser vistas ao longo das duas noites. Uma das atrações que vem lembrar da importância de se valorizar os elementos unificados do hip hop é o Circuito Makossa de Danças Urbanas, onde B-boys e B-girls se encontram em uma verdadeira batalha de titãs em que o público é responsável por avaliar a interação e a energia das performances.

A cenografia pautada na arte urbana leva a assinatura da Gabarito Arquitetura e é idealizada por Kizzy Alves e Leo Cinelli. O Festival Makossa é realizado pela LCA com patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal e Budweiser através da Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal.

Serviço

Festival Makossa 2023

30 de setembro (sábado), das 18h às 5h; e 1º de outubro (domingo), das 16h à 1h

Local: Galeria dos Estados – SBS, qd. 2, loja 46, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 40 no site Furando a Fila

Mais informações: @makossabsb