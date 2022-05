“Noite de Jazz” no restaurante Doma Rooftop promete movimentar a noite dos brasilienses

As noites serão comandadas pelo renomado Oswaldo Amorim. Músico profissional desde 1990, apresentou-se em várias cidades no Brasil e no exterior

Para os amantes de boa música tem novidade chegando. O restaurante Doma Rooftop lança na próxima quarta-feira (01/06), o projeto musical “Noite de Jazz”, a noite mais charmosa de Brasília. A nova empreitada promete deixar as quartas mais leves criando uma atmosfera perfeita para os clientes aproveitarem a gastronomia e vinhos que são ofertados pela casa.

As noites serão comandadas pelo renomado Oswaldo Amorim. Músico profissional desde 1990, apresentou-se em várias cidades no Brasil e no exterior (Argentina, Cuba, Equador, Estados Unidos, Paraguai, Portugal, Rússia e Ucrânia). Fez gravações e tocou ao lado de Branford Marsalis, Marcio Montarroyos, Toninho Horta, Sérgio Sampaio e muitos outros. Acompanha diversos artistas nacionais e internacionais e desenvolve seu trabalho solo com composições próprias e arranjos que traduzem as influências, a musicalidade e a versatilidade de sua música.

Seu CD Oswaldo Amorim está disponível em todas as plataformas digitais. Toda quarta-feira o músico irá receber um convidado especial. E para a estreia do projeto Oswaldo recebe Nelson Farias, que é um dos músicos mais expressivos brasileiros, com participação em mais de 300 CD’s de diversos artistas nacionais e internacionais como músico e arranjador.

Atualmente o artista é host do programa “Um café lá em casa” com quase 300.000 seguidores no YouTube. O programa também é veiculado nos canais Arte 1, Music Box Brasil e Futura. Apresentou-se nos mais importantes festivais internacionais do Jaz, como North Sea Jazz Festival (Holanda), Montreal Jazz Festival (Canadá), Montreaux Jazz Festival (Suiça), San Francisco Jazz Festival (USA), Miami, entre outros. “Toda quarta-feira teremos apresentações incríveis com convidados especiais e muito mais”, conta Márcio Barreiro, proprietário do Doma Rooftop.

O objetivo é valorizar o espaço da música do jazz e da música brasileira. E nada como apreciar uma boa música com uma boa taça de vinho, não é mesmo”? Vários rótulos de vinhos estarão com desconto de 10%. Então suas quartas já têm endereço certo, música e gastronomia da melhor qualidade no Doma Rooftop.

Serviço:

Restaurante Doma Rooftop

(Orla Concha Acústica – Setor de Clubes Norte)

Horário – a partir das 20h

Reservas: 61-9.9891-0824

Ingressos: a partir de R$ 40,00 – Sujeito a alteração de valor