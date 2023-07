Ney Matogrosso volta a Brasília com a turnê “Bloco na Rua”

O show será realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e os ingressos já estão à venda na Bilheteria Digital

O cantor Ney Matogrosso volta a Brasília no dia 22 de setembro com a turnê “Bloco na Rua”. O show será realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e os ingressos já estão à venda na Bilheteria Digital.

O repertório foi selecionado enquanto Ney excursionava com o show Atento aos Sinais. “Não é um show de sucessos meus, mas quis abrir mais para o meu repertório. Dessa vez eu misturei coisas que já gravei com repertório de outras pessoas”, pontua Ney.

O set list revela a diversidade musical que o artista traz consigo ao longo da carreira: “Eu quero é botar meu bloco na rua” (Sergio Sampaio), de onde saiu o título da turnê, “A Maçã” (Raul Seixas), “Álcool (Bolero Filosófico)”, da trilha original do filme “Tatuagem” (DJ Dolores), “O Beco”, gravada por Ney nos final dos anos 80 (Herbert Vianna/Bi Ribeiro) e “Mulher Barriguda”, do primeiro álbum dos Secos e Molhados, de 1973 (Solano Trindade/João Ricardo), são algumas das músicas escolhidas por Ney.

Duas canções foram pinçadas do compacto duplo Ney Matogrosso e Fagner, lançado em 1975: “Postal do Amor” (Fagner/Fausto Nilo/Ricardo Bezerra) e “Ponta do Lápis” (Clodô/Rodger Rogerio). Outros dois clássicos que Ney nunca havia cantado, “Como 2 e 2” (Caetano Veloso) e “Feira Moderna” (Beto Guedes/Lô Borges/Fernando Brant), também estão no roteiro.

O figurino foi criado sob medida pelo estilista Lino Villaventura. A banda afiada é o acompanhou nos últimos anos, reunindo Sacha Amback (direção musical e teclado), Marcos Suzano e Felipe Roseno (percussão), Dunga (baixo), Maurício Negão (guitarra), Aquiles Moraes (trompete) e Everson Moraes (trombone).

Serviço

Ney Matogrosso – turnê “Bloco na Rua”

Dia 22 de setembro, a partir das 21h

Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Ingressos a partir de R$ 100 na Bilheteria Digital