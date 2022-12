Nelson Rufino se apresenta em Brasília neste sábado (10)

Rufino chega à capital para cantar grandes sucessos de samba, como “Vazio”, “Todo Menino é um Rei”, “Verdade”, entre outros

O sambista baiano Nelson Rufino desembarca em Brasília neste fim de semana para apresentação neste sábado (10), no Feitiço das Artes (306 Norte). Rufino vem ao Distrito Federal para o evento de comemoração do aniversário de Joel Oliveira, um dos sócios do Feitiço.

Compositor de grandes sucessos de samba, Nelson Rufino agitará a noite com canções como “Vazio”, “Todo Menino é um Rei” e “Verdade”. A cantora paulista Kathiele Santos fará participação especial na festa.

Serviço

Nelson Rufino no Feitiço das Artes – Aniversário Joel Oliveira

Local: Feitiço das Artes – 306 Norte

Data: sábado, 10 de dezembro

Horário: a partir das 20h

Entrada franca (couvert: R$ 35)