Nathália Cavalcante se apresenta às quintas-feiras no Que Pasta?! Cantina

Artista tem passagem pelo reality show The Voice Brasil

As noites de quinta-feira no Venâncio Shopping agora serão embaladas pelo melhor do MPB, Bossa Nova e Pop internacional. A cantora brasiliense Nathália Cavalcante vai se apresentar no Que Pasta?! Cantina, a partir de hoje (2).

Nathália tem passagem pelo reality show The Voice Brasil, da TV Globo. O show de hoje (2) começa a partir das 18h. O couvert custa R$ 10.

Serviço

Nathália Cavalcante no Que Pasta?! Cantina

Onde: Venâncio Shopping, Setor Comercial Sul, quadra 6

Quinta-feira, 2 de março

A partir das 18h

Para mais informações: (61) 99609-5652 e @quepastabrasilia