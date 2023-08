Nadson O Ferinha faz show em Brasília em setembro

O artista se apresentará no Luau no Lago, um evento marcado para o dia 1º, na orla do Clube de Engenharia

O cantor Nadson O Ferinha virá a Brasília pela primeira vez em setembro. O artista nordestino se apresentará no Luau no Lago, um evento marcado para o dia 1º, na orla do Clube de Engenharia, às margens do Lago Paranoá.

Os organizadores da festa prometem anunciar mais atrações em breve. Os ingressos custam a partir de R$ 80 (1º lote).

Serviço

Luau no Lago com Nadson o Ferinha

1º de setembro

A partir das 22h

Orla do Clube de Engenharia – Setor de Clubes Sul, trecho 2, conjunto 35

Ingressos a partir de R$ 80 na Bilheteria Digital