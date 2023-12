Na Seis oferece música de quarta a domingo

A sexta-feira (15), por exemplo, será dedicada ao samba, com o som envolvente de Breno Alves e Trio

O Na Seis – Comida de Bar, localizado na 706 Norte, preparou uma programação musical eclética para a semana.

Ontem (13), a atmosfera se enche de notas suaves de jazz com a apresentação de Stive Marta, Victor Angeleas e Igor Diniz. “Os amantes desse gênero musical têm a oportunidade de desfrutar de performances cativantes enquanto degustam as delícias gastronômicas do Na Seis”, explica um dos sócios da casa, Jomilton Júnior.

A quinta-feira (14) promete agitar os ânimos com Marcio Bomfim, que traz os maiores hits do pop rock nacional e internacional. A energia contagiante da música promete animar o público e criar uma atmosfera vibrante no ambiente descontraído do bar.

A sexta-feira (15) será dedicada ao samba, com o som envolvente de Breno Alves e Trio. Os ritmos envolventes do samba tomarão conta do espaço, proporcionando aos presentes uma noite repleta de alegria e descontração.

No sábado (16), o Esquenta da Carol Nogueira assume o palco, trazendo consigo os clássicos do samba. “Com um repertório envolvente, o público poderá colocar o samba no pé e celebrar a diversidade musical presente no Na Seis”, destaca Jomilton.

A casa cobra um couvert artístico a partir de R$ 15 (valor sujeito a alteração sem aviso prévio).

Serviço

Na Seis – Comida de Bar

Endereço: SCLRN 706, Loja 3 – Asa Norte

Mais informações: @naseiscomidadebar