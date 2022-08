Na Praia promove aulão esportivo para PCD neste sábado (13)

O projeto será realizado em parceria com a Unidade Nacional de Acessibilidade (UNA) durante todo o dia. Saiba mais

No próximo sábado (13) o Complexo Na Praia realizará, em parceria com a Unidade Nacional de Acessibilidade (UNA), um aulão para pessoas com deficiência (PCD) para garantir inclusão e diversidade, com as atividades esportivas tiro com arco e canoagem.

As inscrições estão abertas e são 30 vagas gratuitas. Clique no link e se inscreva.

Aulão PCD

Sábado, 13/08

Horário: das 10h às 16h

Na Praia: Setor de Clubes Sul, trecho 2, abaixo do Clube da Agepol