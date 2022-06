Na Praia Festival começa neste fim de semana. Confira programação

Xamã, L7, Bhaskar e É o Tchan abrem o festival, que volta a acontecer após dois anos de restrição

Após dois anos ausente por conta da pandemia, o Na Praia tá de volta! A edição de 2022 começa neste fim de semana, com shows de Xamã, L7nnon, Bhaskar e É o Tchan.

Confira a programação deste fim de semana:

Sábado, 2 de julho, a partir das 18h

Bhaskar, Xamã e L7nnon

Domingo, 3 de julho, a partir das 18h

É o tchan

O Na Praia Festival 2022 será no Setor de Clubes Sul, entre a Agepol e o Centrejufe. A proposta de pé na areia e beira-lago seguem mantidas. A temática deste ano é Aloha Hawaii.

“A inspiração do projeto deste ano foi justamente responder a pergunta que o brasiliense mais faz: e se Brasília tivesse praia?”, conta a R2, que produziu o complexo pensando não só nos shows. O Na Praia vai oferecer também a Vila Gastronômica, com diversos bares e restaurantes, além das barracas de praias. Diferentemente dos anos anteriores, em que o Dia de Praia era somente no domingo, neste ano também terá a opção para aproveitar o day use no sábado.

O complexo conta ainda com uma ala de dança e esportes para quem quiser praticar beach tennis, vôlei de praia, futvôlei, ioga, dentre outros. O espaço conta com a parceria da Academia O2. Outro parceiro, a Zunia, vai oferecer brinquedoteca, colônia de férias e até mesmo disponibilidade para festas de aniversário.

Na Praia Festival

De 2 de julho a 11 de setembro

Local: Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe

Instagram: @tevejonapraia

Ingressos:

Pelo app R2 com.vc e pelo site r2.com.vc.

De segunda a sexta-feira, o acesso é gratuito para usufruir do dia. Dia Na Praia (day use): Sábado: R$ 30 e domingo: R$ 50

Os valores dos shows variam de acordo com a programação e o lote dos ingressos.

Meia-entrada social no valor de R$ 5 cobrado no ato da compra, não sendo necessário levar o alimento no dia do evento.

Classificação:

Para o Parque de Experiências, a classificação é livre. Crianças até 12 anos não pagam para entrar das 9h às 13h. Para os shows, a classificação é de 16 anos.

Horários de funcionamento:

Esportes

Segunda a sexta-feira: das 8h às 21h (em dias de show, as atividades encerram às 16h)

Sábado: das 8h às 16h

Domingo: das 9h às 16h

Infantil

Segunda a sexta-feira: das 8h às 21h

Sábado e domingo: das 9h às 16h

Dia Na Praia

Sábado e domingo: das 9h às 16h

Entrada apenas das 9h às 13h, permanência no parque permitida até às 16h

Shows Na Praia Festival

Quinta-feira a domingo: das 18h à 1h

*Em dias de show, o fechamento do parque e saída obrigatória será às 16h. A partir das 18h, é permitida apenas a entrada com ingresso para o festival.

Vila gastronômica

Quintas e sextas de show: das 18h à 1h

Sábado e domingo: das 9h às 16h e das 18h à 1h

Barraca do Coco

Segunda a quinta-feira: das 11h30 às 15h30, e das 18h à 0h

Sexta-feira, sábado e domingo: das 9h à 0h

*De Segunda a sexta-feira, o acesso é liberado sem necessidade de ingresso (exceto em horários de show). Nos fins de semana, é necessário adquirir o ingresso de Sábado ou Domingo Na Praia para acessar o Parque.

Ubud Café

Segunda a quinta-feira: das 9h às 14h, e das 16h às 21h

Sexta-feira a domingo: das 9h às 16h, e 18h às 22h30

Use Na Praia

Segunda a quinta-feira: das 11h às 21h

Sexta-feira a domingo: 9h à 0h

*Horários sujeitos à alteração