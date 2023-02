Músicos celebram volta ao Carnaval em Pernambuco após restrições na pandemia

A folia neste ano é vista por artistas como uma porta de saída para o período crítico da crise sanitária, embora ainda haja necessidade de prevenção

José Osé Matheus Santos

São Paulo – SP

O cantor André Rio é um dos mais conhecidos do público pernambucano no Carnaval. Nascido no bairro de São José, um dos epicentros iniciais do frevo no Recife, o artista completa, em 2023, 30 anos de atuação em Carnavais. Mas dois deles foram sem a ilustre presença do público ao redor dos trios elétricos e dos palcos, devido às restrições impostas pela Covid-19.

A folia neste ano é vista por artistas como uma porta de saída para o período crítico da crise sanitária, embora ainda haja necessidade de prevenção e alerta em relação ao coronavírus.

“É uma sensação estranha [a volta do Carnaval] depois de passar tanto tempo longe do público, mesmo com algumas lives, mas tem sido muito bom, já fizemos prévias e está dando para pegar um gostinho”, diz André Rio. “É a volta à vida. O frevo e o Carnaval fazem parte fortemente da minha vida.”

Os shows de Carnaval representam 50% do faturamento do ano do cantor e geram uma maratona para a banda. “Em 30 dias, a gente faz em torno de 40 shows”, afirma.

Ao todo, 28 pessoas fazem parte da equipe do cantor. Todos sofreram impactos por causa da falta de shows por dois anos consecutivos. “Foi muito difícil na parte financeira. Eu tenho uma equipe com orquestra completa, pessoas que trabalham na técnica, motoristas, ajudantes. A gente teve que fazer muitos sacrifícios, mas não demitimos ninguém”, diz André.

Tradicionalmente, o cantor se apresenta em Pernambuco e em locais fora do estado, tendo como uma das missões propagar o frevo. Em 2023, será uma das atrações do Marco Zero, principal palco do Carnaval do Recife. Também estará no desfile do Galo da Madrugada no Recife, no sábado de Carnaval, dia 18, e no desfile do bloco em São Paulo no dia 21, terça-feira, no parque do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista.

Outro segmento impactado pela pandemia foi o de orquestras de frevo. Os conjuntos costumam ter apresentações em palcos e também entre multidões nas ladeiras de Olinda e no centro do Recife.

Em 2023, um dos homenageados do Carnaval de Olinda é o maestro Oséas, que tem uma orquestra. Um dos integrantes do conjunto instrumental é o filho dele, Robson Leão.

“Retomar é muita alegria, são 35 músicos na orquestra. Para a maioria, teve dificuldade financeira. O auxílio que foram pagos não era o suficiente”, afirma Robson.

Os músicos também tocam em aniversários, confraternizações e em outros eventos festivos, mas é no Carnaval o ápice do trabalho. Além do retorno ao contato com o povo, Robson diz acreditar que a folia poderá promover um fortalecimento da cultura popular.

“Espero que a cultura seja mais valorizada. Nos últimos anos, perdeu muita força. Muita coisa estava acabando na área. Se o povo não brigar pelo seu direito à cultura, ninguém briga. Aqui em Olinda, a gente é quem briga pelo Carnaval.”

Os tradicionais blocos Ceroula e Elefante de Olinda contarão, neste ano, com a presença da orquestra do maestro Oséas, além do desfile dos bonecos gigantes da cidade patrimônio cultural e imaterial da humanidade.

A cantora Bia Villa-Chan se define como CNPJ, e não apenas como CPF, já que junto a ela trabalham outras 15 pessoas, impulsionadas pelo Carnaval. “Eu digo que sou uma empresa, represento o topo de uma cadeia de profissionais e cada um deles tem uma família para sustentar. Iluminador, técnico, músicos, carregadores e instrumentos, produção, assessoria de comunicação, design.”

Para a artista, que canta frevo, forró e MPB, o público é o combustível para os músicos.

“Fomos os primeiros a parar e somos os últimos a retomar. Pensávamos que o São João [em 2022] viria com grande força e vieram as chuvas [no ano passado] com muitas prefeituras cancelando as festas. Essa é a primeira data em que os artistas estão retomando a vida normal”, diz ela.

Assim como André Rio, Bia estará nos desfiles do Galo da Madrugada no Recife e em São Paulo no Carnaval. No interior de Pernambuco, participará de festividades em Pesqueira, que é um dos polos da folia mais fortes do interior.

Neste ano, o tema do Carnaval do Recife será “Voltei, Recife, com todos os carnavais”, em alusão à música “Voltei, Recife”. Nomes como Alceu Valença, Elba Ramalho, Caetano Veloso e Pabllo Vittar estão entre as atrações confirmadas, além de Geraldo Azevedo, um dos homenageados em 2023.

Serão 44 polos no Carnaval da capital pernambucana, sendo oito centralizados. Ao todo, devem ser 2.800 apresentações durante os quatro dias de folia.

A ocupação da rede hoteleira deverá superar 90%, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco. A expectativa, segundo a prefeitura, é receber 226 mil passageiros pelo aeroporto internacional nas próximas semanas.

Olinda também já anunciou a programação e terá dezenas de blocos que devem desfilar nas ladeiras do centro histórico. Também vão se apresentar nomes como Alceu Valença e Elba Ramalho.

Além de espaço para o frevo, o Carnaval terá uma noite dedicada ao brega no palco montado na praça do Carmo. O Homem da Meia-Noite, que desfila na virada de sábado para domingo de Carnaval no bairro do Bonsucesso, vai homenagear oito representantes da folia local.