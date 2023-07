Músicos brasilienses fazem show no Jardim Urbano

Célia Rabelo, Junior Ferreira e Rodrigo Bezerra são as atrações do fim de semana

O Jardim Urbano do Conjunto Nacional traz pratas da casa para este fim de semana. Os artistas que se apresentam neste sábado e domingo já são conhecidos da audiência de Brasília.

No sábado (22), quem anima o espaço são os músicos Junior Ferreira e Rodrigo Bezerra, com acordeon e violão, respectivamente. Os artistas brasilienses, tocam o melhor da MPB. Já no domingo (23), quem se apresenta no espaço é a cantora Célia Rabelo. Ao lado do violonista Beto Cardoso, os músicos interpretaram composições brasileiras que se destacam entre as canções populares.

Os artistas trazem ao palco composições de Marcelo Camelo, Elis Regina, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Dorival Caymmi, Ednardo, Arlindo Cruz, Luiz Melodia, Angela Ro Rô e outros nomes.