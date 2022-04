Museu de Arte de Brasília promove feira colaborativa de moda neste fim de semana

Entre 29 de abril e 1º de maio, o pilotis do espaço receberá expositores de roupas e acessórios. Com encontros dedicados à literatura e à gastronomia marcados para as semanas seguintes, o Circuito de Feiras Colaborativas faz parte de um conjunto de atividades promovidas no MAB até o fim do ano, que também inclui aulas livres e palestras sobre sustentabilidade

O Circuito de Feiras Colaborativas do Museu de Arte de Brasília está de volta! Entre esta sexta-feira (29/4) e o domingo (1º/5), é a vez dos expositores de moda levarem suas ofertas de roupas e acessórios para o pilotis do espaço. A programação traz quatro fins de semanas seguidos com feirinhas temáticas e programação musical. A primeira delas foi dedicada ao artesanato, entre os dias 21 e 24 de abril. Depois da moda, será a vez dos expositores de literatura e gastronomia.

Algumas etiquetas do quadradinho brasiliense que estarão presentes na feirinha dedicada à moda são Quero Lacinhos (acessórios), Ô Céus (vestuário), Ere Hé Joias, entre outras. Assim como ocorreu no último fim de semana, os dias da feira serão embalados por atrações musicais. Entre elas, Eletro Sample com Bebeto Cerqueira (sexta-feira), o Projeto Acústico Rock Bro com Pedro Rocan Trio (sábado) e a banda MC Jazz (domingo).

E não para por aí! Neste fim de semana, o MAB também terá um curso gratuito de Introdução à Fotografia, ministrado por Laura Gonzalez. A aula livre acontece no sábado (30/4), das 9h às 13h. No mesmo dia, o espaço recebe a palestra gratuita “Sustentabilidade e eu com isso?”, com a fotógrafa e designer de interiores Iasmin Pieratti. Para se inscrever, basta entrar em contato pelos telefones (61) 99246-3245 ou 3306-1375.

Sobre o projeto

O Circuito de Feiras Colaborativas estreou em agosto de 2021 e integra as ações realizadas pela associação Amigos do Futuro em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec DF). As atividades, que também incluem visitações guiadas, fazem parte do projeto Complexo Cultural Beira Lago, que além do MAB, inclui a Concha Acústica. Fechado desde 2007, o Museu de Arte de Brasília foi reinaugurado em abril do ano passado, no aniversário da capital.



“Além de fomentar a economia criativa local, as feiras colaborativas, assim como as demais ações que estamos realizando no MAB, têm o intuito de trazer visibilidade ao museu, um dos ícones arquitetônicos da capital”, comenta Fernando Borges, presidente da associação Amigos do Futuro. “Para acompanhar todas as movimentações e participar de atividades como workshops de DJ, aulas voltadas para arte e cultura, entre outras ações, vale ficar de olho no perfil do MAB no Instagram”, complementa.

Serviço:

Circuito de Feiras Colaborativas do Museu de Arte de Brasília (MAB)

Onde: SHTN, trecho 01, projeto Orla polo 03, Lote 05

Datas da feira de moda: 29 de abril a 1º de maio

Horário: 13h às 19h

Mais informações: (61) 99246-3245 / 3306-1375, ou @museudeartedebrasilia

Entrada gratuita

Programação musical:

29 de abril: Eletro Sample com Bebeto Cerqueira

30 de abril: Projeto Acústico Rock Bro com Pedro Rocan Trio

1º de maio: banda MC Jazz

* Feira de moda todos os dias

