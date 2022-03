Museu de Arte de Brasília expõe mobiliário de Sergio Rodrigues

A mostra fica em exposição até o dia 31 de março e destaca o criador do mobiliário de Brasília

O Museu de Arte de Brasília (MAB), recebe a mostra “Sergio Rodrigues e o Mobiliário Moderno da Universidade de Brasília”. Com patrocínio do Fundo de Apoio á Cultura (FAC), a exposição fica disponível até 31 de março.

A mostra conta com quatro peças desenhadas para a inauguração da Universidade de Brasília (UNB), o projeto foi montado durante a madrugada que antecedeu a inauguração em 21 de abril de 1962. Na próxima sexta-feira (18), o livro homônimo da exposição será lançado, ás 17h, e distribuído de forma gratuita.

“Somente uma poltrona não ficou pronta a tempo, mas Sergio tratou de ficar em pé, escondendo o lugar vazio”, relembra o idealizador e curador da exposição, o arquiteto e urbanista José Airton Costa Junior. “Você não sabe o que é Brasília, Brasília se faz tudo na hora”, comentou Rodrigues na época.

O arquiteto e designer se tornou conhecido mundialmente em 1961, quando ganhou o prêmio no Concorso Internazionale del Mobile, em Cantu, na Itália, com a famosa Poltrona Mole.

Poltronas Lia e Kiko, em exposição no Museu de Arte de Brasília

As peças escolhidas para a exposição no MAB são as poltronas Lia e Kiko e as famosas cadeiras Lúcio Costa e UNB. Seus projetos eram realizados com materiais de a base de madeiras brasileiras, couro e palhas naturais. Conhecido em sempre inovar em seus designers e descobriu novas formas de usar materiais distintos.

“Embora as primeiras peças de Sergio tivessem como características formas mais leves e delicadas, foi a robustez de algumas de suas criações que acabou por tornar sua obra reconhecida internacionalmente como representativa de brasilidade. Mesmo essa característica de robustez se adequou perfeitamente aos novos espaços brancos e vazios de Brasília – basta citar os imensos e pesados bancos Eleh, em madeira jacarandá, que ainda hoje compõem o terraço do Palácio Itamaraty”, explica José Airton Costa Junior curador da exposição

Serviço

Exposição Sergio Rodrigues e o Mobiliário Moderno da Universidade de Brasília

Museu de Arte de Brasília (SHTN, trecho 01, Vila Planalto polo 03, Lote 05)

Em cartaz até 31 de março, com entrada franca

Visitação de quarta a segunda, das 10h às 19h

Sexta-feira (18), às 17h, lançamento do livro da mostra – distribuição gratuita (acesse a leitura online aqui)

*Com informações da Secretaria de Cultura