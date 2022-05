Muntchako apresenta novo álbum no Festival MOVA

A banda é uma das atrações do evento que ocorre nos dias 4 e 5 de junhos no bosque atrás da Arena BRB Nilson Nelson

A banda é uma das atrações do evento que ocorre nos dias 4 e 5 de junhos no bosque atrás da Arena BRB Nilson Nelson

A ‘malemolência’ desembarca em Brasília. O trio Muntchako, formado por Rodrigo Barata, Samuel Mota e Macaxeira Acioli, leva seu som ao palco do Festival MOVA. A banda é carregada de ritmos latinos e caribenhos, com um álbum homônimo lançado em 2017.

O grupo apresenta em breve o álbum “Fela dum Gonzaga”, em parceria com Esdras Nogueira – do Móveis Coloniais de Acajú – no saxofone e Juninho Ferreira na sanfona, onde mistura os ritmos e cores do afrobeat de Fela Kuti com o baião de Luiz Gonzaga. Dois expoentes e pioneiros dos gêneros em destaque. O público do MOVA experimenta pitadas desse novo disco no dia 4 de junho (sábado).

“Estamos na fase final de lançamento do nosso novo álbum e vamos trazer um pouco do que vem por ai já no Festival MOVA. Tenho certeza que o público que gosta do som do Muntchako vai curtir bastante o novo trabalho”, explica Rodrigo Barata, baterista da banda.

Festival MOVA

O Festival MOVA teve sua primeira edição realizada em 2017, fruto do sonho de Flávio Delli e George Costa, 2 músicos de Brasília, a fim de proporcionar uma plataforma que desse voz e visibilidade nacional para artistas da cidade por meio do intercâmbio com artistas consagrados da Nova Música Popular Brasileira.

A edição de 2022 marca o retorno de grandes festivais a Brasília após a pandemia, assim como uma repaginada do MOVA, com a entrada dos sócios Caio Chaim e Raoni Leão. Para tanto, o Festival brinda o público de Brasília com apresentação de nomes consagrados da MPB como Maria Gadú e Ana Cañas, além de destaques da nova geração de artistas da capital. Venda de ingressos no Sympla, com meia entrada universal mediante doação de 1kg de alimento.

Serviço:

Festival MOVA

Data: 4 e 5 de junho de 2022

Horários:

Sábado dia 04/06 – Abertura dos portões às 16h e encerramento às 2h.

Domingo dia 05/06 – Abertura dos portões às 16h e encerramento às 1h30.

Local: Bosque atrás da Arena BRB Nilson Nelson

Ingressos: 3º lote – passaporte (2 dias): R$ 140 meia entrada universal com doação de 1kg de alimento. ingresso por dia: R$ 90

Vendas: https://www.sympla.com.br/evento/festival-mova-2022/1544134