Mulungroove se apresenta no Feitiço das Artes nesta sexta (24)

A noite será de muito soul, funk e groove

A banda Mulungroove agita o Feitiço das Artes (306 Norte) nesta sexta-feira (24). A noite será de muito soul, funk e groove. Quem for ao local com alguma peça de roupa brilhando ganhará um brinde! A entrada é franca, com couvert de R$ 25.

Ana Ruiva (voz), Fabio Domingues (voz), Dani da Silva (teclado), Ricelly Lopez (guitarra), Cléber Toledo (baixo) e Romér Rosales (bateria) integram a Mulungroove. O show terá participações especiais de Clara Lua e Wilson Moreno.

Tim Maia, Jorge Ben Jor, Djavan, Cassiano, Hyldon, Sandra de Sá, Ed Motta estão no repertório, lado a lado com os norte-americanos Prince, Michael Jackson, Etta James, Bill Whiters e Al Green.

Serviço

Mulungroove

Sexta-feira, 24 de novembro

A partir das 20h30

No Feitiço das Artes – 306 Norte, bloco B

Couvert de R$ 25

Quem for com uma peça de roupa brilhando ganhará um brinde

Reservas e mais informações: (61) 3542-3605