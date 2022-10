MPB, samba e pagode animam o Conjunto Nacional neste fim de semana

Com dois shows diários no fim de semana, o projeto Música em Conjunto traz ao Jardim Urbano música brasileira e cerveja artesanal

O Música em Conjunto deste final de semana convida à brasilidade com o fino da música nacional. A programação do mês segue com o formato de mini festival e traz ao palco do Jardim Urbano, espaço multitarefas localizado na área aberta do 3º piso do shopping, muito samba, pagode e MPB. Na programação dos dias 15 e 16 de outubro, estão o grupo Amigos do Samba (Samba Raiz), Muka (MPB), Fernanda Monteiro (Bossa Nova e Samba) e Pagode da Gigi (Pagode). O público ainda pode acompanhar as apresentações degustando as melhores cervejas artesanais do Distrito Federal, no bar do Beba!. Os shows acontecem a partir das 13h, com acesso livre e entrada gratuita.

O sábado, dia 15, já abre a programação com uma autêntica roda de samba promovida pelo grupo Amigos do Samba, que apresenta clássicos do samba raiz a partir das 13h30. Às 16h30, o cantor e violonista Muka entrega show com o melhor do MPB. Para iniciar os trabalhos do domingão, dia 16, a cantora e violista Fernanda Monteiro apresenta show recheado de muita bossa-nova e samba, a partir das 13h. Na sequência, a turma do Pagode da Gigi promete transformar o Jardim Urbano na sede do pagode na cidade, às 16h.

Serviço

Música em Conjunto

Local: Jardim Urbano do Shopping Conjunto Nacional (3º piso)

Sábado, 15/10: 13h – Amigos do Samba (Samba) | 16h30 – Muka Brasília (MPB)

Domingo 16/10: 13h – Fernanda Monteiro (Bossa e Samba) | 16h – Pagode da Gigi (Pagode)

Entrada gratuita