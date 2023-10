Mostra “Subúrbia” ocupa a Aruc por três dias, com 13 atrações

Mais do que um evento, Subúrbia se mostra como uma celebração à diversidade, que molda a identidade brasiliense por meio da arte

Berço do samba, local de resistência da cultura em Brasília, a Aruc abre suas portas para a Subúrbia, evento que vai reunir representantes da cena cultural periférica do Distrito Federal.

Democrática e regida pela mais genuína brasilidade, a Subúrbia leva ao público expressões vivas da produção artística independente local. Serão 13 atrações distribuídas nas três noites de festival, dias 3, 4 e 5 de novembro, com entrada gratuita e classificação indicativa livre para todos os públicos.

Muito mais do que um evento, Subúrbia se mostra como uma celebração à diversidade, que molda a identidade brasiliense por meio da arte. Pluralidade essa traduzida em shows, espetáculo de teatro, dança e sets de DJs. A primeira edição de Subúrbia foi realizada em 2011 e a presente conta com fomento do FAC – Fundo de Apoio à Cultura do DF, o que, para o diretor de produção Wanderson de Sousa, “tornou possível realizar um evento totalmente gratuito e democrático, que vai gerar mais de 100 empregos temporários”, contabiliza.

Segundo Bia Oligar, diretora artística de Subúrbia, o projeto “é a oportunidade de valorizar os artistas locais em toda sua potência e riqueza criativa. Teremos atrações renomadas e artistas que estão emergindo em um encontro único, onde a troca artística vai desde a tradição até os movimentos mais atuais”.

Em sintonia com as várias vertentes musicais, presentes em nossa região, sobem ao palco artistas que bebem de diferentes referências. Do Forró da Flor Furacão e o Forró Jazz do Cerrado e do DJ Cacai Nunes, a MPB de Júlia Moreno e da DJ Odara Kadiegi, passando pelo Chorinho de Dudu 7 Cordas, o Pagode do Samba da G 4, o Rap do PG 400, até o Coco e a Embolada de Martinha do Coco, Subúrbia

Outras expressões estarão representadas pelo espetáculo circense infantojuvenil Inesperável Público, da Cia. Concertina, em uma performance hipnotizante de Pirofagia, no show percussivo com o Batalá e pela apresentação de dança do Grupo Pellinsky, com elenco de crianças e adolescentes. “Serão três noites vibrantes com a autêntica cultura periférica e todos e todas estão convidadas a participar dessa experiência”, convida o produtor Lucas Isaksson.celebrar a vibrante produção periférica do DF.

Subúrbia tem a assinatura da Interlúdio Produções, uma jovem produtora cultural, cujo compromisso com a cena criativa brasiliense se traduz em festivais envolventes, como o Cena na Quebrada, de teatro, e o Territórios Ballroom – Festival da Cena Ballroom.