‘Mostra o Clown’ movimenta o DF com a Arte do Palhaço

A 8ª edição da Mostra o Clown vai promover nove dias de apresentações nas ruas e teatros e escolas, cortejos musicais, oficinas, conferência e sessões de filmes sobre a Arte do Palhaço. O evento ocorre de 2 a 10 de setembro de forma gratuita em Taguatinga, Ceilândia, Recanto das Emas, Riacho Fundo 2, Sol Nascente e Samambaia.

A mostra, que acontece em Brasília desde 2009, vai reunir profissionais renomados na comicidade e na palhaçaria do DF, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. O festival propicia um espaço para o estudo das artes cênicas e um intercâmbio que impulsiona a troca de saberes e aprendizados dos artistas com os mestres, dando oportunidade para os artistas iniciantes.

A programação acontecerá em escolas públicas, praças, ruas nas cidades de Taguatinga, Ceilândia, Recanto das Emas, Riacho Fundo 2 e Sol Nascente. Em Samambaia, as apresentações vão acontecer no espaço Galpão do Riso, local que já é referência no estudo do teatro e da comicidade.

Na programação também haverá a exibição do documentário Minha Avó Era Palhaço!, que conta a história de Maria Eliza Alves dos Reis, mulher negra que, segundo registros históricos, foi a primeira clown brasileira. Ela se apresentou entre os anos 40 e 60 no Circo Guarany, de sua família, como Palhaço Xamego.

O projeto, que é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC), também terá apresentações para escolas públicas de Samambaia. Esta atividade integra o Programa Educativo, composto por mediação com os alunos e distribuição de livretos pedagógicos antes das sessões dos espetáculos. Como acessibilidade todas as sessões terão intérprete de libras.

De 2 a 10 de setembro

Programação completa: https://bit.ly/3e9zLah