Mostra marca 14ª edição da Cultdance em cartaz neste fim de semana no Sesc da 504 Sul

Evento selecionou artistas locais, nacionais e internacionais da dança contemporânea. Videodanças serão exibidas neste sábado em duas sessões

Após processo seletivo, a Mostra Dança Pra Tela irá ocupar o Sesc da 504 Sul com videodanças de artistas internacionais, nacionais e locais da dança contemporânea. A iniciativa faz parte da 14ª edição da Cultdance. A mostra acontece neste sábado, dia 3 de setembro, às 15h e às 19h no local. Gratuito. Livre para todos os públicos.

Idealizada pela premiada coreógrafa brasiliense Laura Virginia, a Cultdance nasceu em 2005 com duas edições, uma composta de solos e a outra de duos.

“ A ideia da CULTDANCE, desde o seu início, é ser uma iniciativa na capital federal capaz de mobilizar e alavancar uma série de ações como informação de qualidade, formação de plateias. Mostrar a dança contemporânea de forma profunda e democrática e sa transversalidade, promovendo ações-pensamentos sobre nosso mundo contemporâneo”, explica Laura Virgínia.

A mostra conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal-FAC.

Seleção

Em sua 14ª edição, o evento trará videodanças de dançarinos que foram escolhidos entre julho e agosto de 2022 em processo seletivo.

“Quem for poderá prestigiar estas obras de videodanças. Um terço dos selecionados foram estrangeiros. É muito gratificante ver o potencial dos artistas e fomentar este cenário de troca na capital federal”, aponta Laura Virgínia.

A Mostra contará ainda com tradução em linguagem de Libras nas duas sessões.

Sobre Laura Virgínia

Laura Virgínia é criadora de vídeo danças autorais premiadas internacionalmente e também responsável pelo escoamento da produção desta arte pelo Distrito Federal, Brasil e pelo mundo. Dentre suas iniciativas, está a Cultdance, uma iniciativa que visa apresentar a dança contemporânea em formatos/espaços não tradicionais.

“O mais rico e estimulador foi que os artistas que participaram desde o início da Cultdance, sempre estiveram motivados a trocar suas vivências e experiências. Eles também se sentiram parte inclusa da cena de dança em Brasília”, destaca Laura que, em 2011, lançou também o Dança Pra Tela, uma mostra que oferece residência artística, criação, palestras, curso de extensão em videodança. O Dança Pra Tela faz parte das ações da Cultdance.

Serviço: Mostra marca 14ª edição da Cultdance em cartaz neste fim de semana no Sesc da 504 Sul