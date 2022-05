Mostra de cinema gratuita do Festival Rock Brasil 40 anos apresenta longas sobre grandes ídolos da música brasileira

Os filmes serão exibidos em sessões que acontecem entre os dias 17 e 22 de maio no CCBB Brasília

O Festival Rock Brasil 40 anos apresenta, como parte de sua programação, uma mostra de cinema gratuita com filmes de grandes nomes que marcaram o gênero musical na década de 80. Os longas Cazuza – O Tempo Não Para, Titãs – A Vida Até Parece Uma Festa, Os Quatro Paralamas, Barão Vermelho – Por que a gente é assim, Blitz – O Filme e Faroeste Caboclo serão exibidos entre os dias 17 e 22 de maio no CCBB Brasília. A entrada é gratuita, mas os ingressos precisam ser retirados pela plataforma Eventim.

Além da mostra cinematográfica, a programação do Festival Rock Brasil 40 Anos conta com shows de bandas que marcaram o rock nacional na década de 80, apresentações de espetáculos musicais e exposições de artes plásticas e fotografia. Ainda há ingressos à venda no site Ingresso Certo para curtir os shows, que acontecem aos sábados e domingos até o dia 5 de junho. Clientes com cartão Ourocard têm 50% de desconto. Clientes Premmia, programa de fidelidade dos Postos Petrobras, têm vantagens na compra de ingressos para as datas de acordo com suas pontuações, mais informações no site do Premmia.

DATAS MOSTRA DE CINEMA ROCK BRASIL 40 ANOS – CCBB BRASÍLIA

Cazuza – O Tempo Não Para: 17 de maio, às 19h

Titãs – A Vida Até Parece Uma Festa: 18 de maio, às 19h

Os Quatro Paralamas: 19 de maio, às 19h

Barão Vermelho – Por que a gente é assim?: 20 de maio, às 19h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Blitz – O Filme: 21 de maio, às 17h

Faroeste Caboclo: 22 de maio, às 17h

SERVIÇO ROCK BRASIL 40 ANOS:

CCBB Brasília – SCES, Trecho 2 — Brasília/DF

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

(61) 3108 7600 e [email protected]