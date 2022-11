Mostra Dança Ceilândia acontece em novembro no Teatro Sesc Newton Rossi

A 1ª edição promete estreitar laços entre participantes de todas as gerações da dança

com um festival que contempla diversas estéticas – do ballet clássico ao estilo livre

Nos dias 17 e 18 de novembro, a partir das 17h, o Teatro Sesc Newton Rossi recebe a Mostra Dança Ceilândia, com entrada franca para o público. O festival tem inscrições gratuitas abertas até 10/11, via formulário, para quem quiser mostrar seu trabalho no palco. É possível inscrever-se em qualquer um dos estilos, que são muitos: Ballet Clássico (Repertório), Ballet Clássico (Livre), Jazz, Dança Contemporânea, Danças Urbanas, Dança de Salão, Dança do Ventre, Danças Populares e Estilo Livre. As categorias também são variadas para atender a toda a população: Infanto-Juvenil, Juvenil, Sênior e Avançado. Além disso, as apresentações estão divididas por minutagem e quantidade de artistas: Solos, Duos e Trios – até 3 minutos e Grupos – até 5 minutos.

Ceilândia, território cultural

“Ceilândia é uma das maiores cidades do Distrito Federal, com uma população maior do que a de outras RAs. Além disso, possuímos um dos maiores e melhores teatros de Brasília. Trazer a Mostra de Dança para nossa cidade, além de descentralizar a oferta de entretenimento, desmente a ideia de que na periferia não temos cultura. O morador de Ceilândia terá acesso a diversos grupos do Distrito Federal em nosso palco, dentro da nossa casa. Isso é muito importante: promover a periferia como centro cultural”, elucida Gabriel da Paz – idealizador, diretor e arte-educador de dança contemporânea no projeto – a respeito das expectativas para um evento que tem a Ceilândia como pano de fundo.

Fortalecimento da comunidade

Com essa proposta, o Instituto Candango de Artes – responsável pela realização da mostra, que tem fomento do Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC-DF) – pretende gerar oportunidades de acesso a artistas ceilandenses. Com isso, a mostra incentiva a cena criativa local e fortalece a atuação da população jovem e adulta no mercado de trabalho.

A partir dessa visibilidade criada com a Mostra Dança Ceilândia, é possível ainda contribuir para que pessoas em situação de vulnerabilidade busquem sua integração e socialização por meio da dança. Outra vantagem significativa de realizar um evento desse porte na maior RA do DF é a formação de plateia, por meio do oferecimento gratuito de arte e entretenimento à população.

“É muito significativo e gratificante realizar a mostra na Ceilândia, pois é o local onde eu moro, e onde meus amigos e familiares vivem. Dessa forma, trazer cultura para um lugar tão rico é maravilhoso. Sinto como se estivesse cumprindo meu dever, como artista e como morador”, complementa Gabriel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço: Mostra Dança Ceilândia.

Rede Social: https://www.facebook.com/icabsb.

Site: https://icabsb.negocio.site/.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Linktree: https://linktr.ee/icabsb.

Data e Horário: 17 e 18/11, às 17h.

Local: Teatro SESC Newton Rossi

Entrada do público: gratuita

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Inscrições gratuitas para artistas, via formulário até 10/11:

Estéticas:

Ballet Clássico (Repertório).

Ballet Clássico (Livre).

Jazz.

Dança Contemporânea.

Danças Urbanas.

Dança de Salão.

Dança do Ventre.

Danças Populares.

Estilo Livre.

Categorias:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Infanto-Juvenil (6 a 10 anos).

Juvenil (11 a 14 anos).

Sênior (15 a 17 anos).

Avançado (acima de 18 anos).

Minutagem:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE