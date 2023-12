Mostra apresenta shows com 30 drag queens do DF

Com entrada gratuita, a Performática Drag traz panorama da arte transformista no DF, com realização do Distrito Drag

O Distrito Drag finaliza sua agenda de eventos culturais deste ano com a Performática Drag, no próximo dia 9. A mostra reúne apresentações de 30 drag queens do Distrito Federal, no Teatro Plínio Marcos (Eixo Cultural Ibero-Americano), a partir das 16h. A entrada é gratuita com retirada de ingressos pelo Sympla. Para esta edição, o tema escolhido como norte para as performances é “Era uma vez… um conto drag”.

A escolha do tema vem do desejo de criar novas narrativas e ocupar novos espaços no imaginário popular, de acordo com Victor Baliane, drag queen e diretora artística desta edição da Performática Drag. “A gente quer usar este universo lúdico como forma de escapar do estereótipo de que a comunidade LGBTQIA+ é atravessada apenas pela luta pela sobrevivência e pela tristeza. Queremos mostrar que existem outras histórias e narrativas às quais podemos pertencer. E colocar isso em um palco é uma realização muito forte”, avalia.

Mais do que uma série de apresentações, a Performática Drag é um panorama da arte transformista do DF. Na tarefa de orientar o time de 30 artistas que foram selecionados para a edição, o Distrito Drag convocou três nomes com longa trajetória artística: Marcinha do Corintho (SP), Linda Brondi (DF) e Thelores (SP). O trio promove mentorias com as performers que se apresentam no dia 9 de dezembro. Quem tem a missão de apresentar os shows da edição é a drag queen, DJ e uma das fundadoras do Distrito Drag, Raykka Rica. O projeto é realizado com fomento da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec)

“O processo de mentoria é muito valioso. No cenário drag queen é comum que façamos tudo sozinhas até o momento da performance. Criamos o figurino, coreografia, editamos música, tudo isso num cenário solitário. Então é muito importante ser acompanhado por um olhar de fora nesta jornada”, avalia Victor Baliane.

Referência

Fundado em 2017, o Distrito Drag é referência nacional em produção cultural, formação artística, política e técnica para a comunidade LGBTQIA+. O coletivo artístico produz e amplifica a cultura LGBTI a partir da arte transformista, com a perspectiva de enxergar a cultura enquanto ação política. Entre as ações desenvolvidas pelo coletivo estão o premiado Bloco das Montadas, o Calendrag, o Festival Nacional de Arte Transformista, a Performática Drag, o Prêmio Jorge Lafond e a série de cursos de capacitação voltados para a economia criativa, o Qualifique-se +.

SERVIÇO

Performática Drag 2013

Sábado, 9 de dezembro

A partir das 16h

No Teatro Plínio Marcos – Eixo Cultural Ibero-Americano (Eixo Monumental – Setor de Divulgação Cultural)

Entrada gratuita – retirada de ingressos: bit.ly/PerformaticaDrag2023

Mais informações: instagram.com/distritodrag