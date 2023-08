MOAI Summit celebra seis anos com evento em Brasília

O maior evento de conselhos estratégicos sobre empreendedorismo do país acontece no próximo dia 24, no Centro Internacional de Convenções

A empresa MOAI comemora seis anos de existência em 2023 com mais uma edição do MOAI Summit. O maior evento de conselhos estratégicos sobre empreendedorismo do país acontece no próximo dia 24, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB).

A programação inclui atividades no rooftop do CICB, ainda não inaugurado, a partir das 9h. As palestras ocorrerão com nomes como o sócio-diretor da Unimark Comunicação e ex-presidente do grupo Abril, Walter Longo, e o co-fundador da G4 Educação, Alfredo Soares. Para o almoço, será proporcionada uma experiência com 250 empresários do grupo High End e da MOAI. Das 14h às 18h30, serão promovidas sessões simultâneas de conselhos estratégicos para membros e, às 19h, uma festa para encerrar.

Os ingressos custam a partir de R$ 350 no Sympla.

O MOAI Summit

O projeto, criado por Vinícius Postai em 2016, é formado por uma rede com mais de 600 empreendedores que atuam nos mais diversos segmentos. Sob a visão de unir esforços a fim de potencializar resultados, a metodologia proposta visa a condução de conselhos estratégicos de maneira individual e coletiva.

O MOAI Summit é uma ação que reunirá, de maneira inédita, todos os conselhos da MOAI, na qual ocorrem uma vez por mês. Além disso, marca a caminhada da empresa até o momento e antecipa os novos desafios buscados. “Cada passo que demos nos trouxe até o atual cenário. Estamos felizes com a realização do Summit e animados para esse dia que certamente será de trocas muito valiosas. Para uma experiência completa, estamos desenvolvendo painéis com temas de interesse do público e mentorias transformadoras”, adianta Vinícius Postai, CEO da MOAI.

Serviço

MOAI Summit

Data: 24 de agosto de 2023

Local: CICB, St. de Clubes Esportivos Sul

Horário: Das 8h às 23h30

Ingressos a partir de R$ 350 no Sympla