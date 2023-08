Mirante da Torre de TV recebe DJs Blandim e Legan nesta sexta (1º)

Organizadores prometem confirmar mais atrações até o fim da semana

O Mezanino BRB promove, nesta sexta-feira (1º), a festa Mirante BRB. Realizado no mirante da Torre de TV, o evento recebe os DJs Blandim e Legan, nomes da house music brasiliense. Os organizadores prometem confirmar mais atrações até o fim da semana.

Para abrilhantar a experiência, o espaço terá cenografia própria e efeitos luminotécnicos. A 75 metros do chão, o mirante possibilita uma perspectiva única do coração da cidade, com vista para monumentos como Jardim Burle Marx, Fonte Luminosa, Esplanada dos Ministérios, Congresso Nacional, Catedral, Estádio Nacional, Parque da Cidade, entre outros endereços.

Os ingressos custam a partir de R$ 90 e são vendidos pela Bilheteria Digital.

Serviço:

Festa Mirante BRB

Local: Mirante da Torre de TV de Brasília (Eixo Monumental – Zona Cívico-Administrativa)

Sexta-feira, 1º de setembro

Das 20h às 2h

Ingressos a partir de R$ 90 pela Bilheteria Digital

Classificação indicativa: 18 anos

Informações: @mirante ou (61) 99129-6791