Ministros marcam presença em lançamento de livro sobre a fome

Lançamento ocorre na noite desta terça-feira (7), no Feitiço das Artes (306 Norte)

Os autores Camilo Vannuchi e Simone de Camargo lançam, nesta terça-feira (7), dois livros em um. “Fome: como enfrentar a maior das violências” e “A Terra é plena: como alimentar o mundo e cuidar do planeta” serão apresentados em um bate-papo no Feitiço das Artes, na 306 Norte, a partir das 18h30.

Os livros são lidos em conjunto, em um único volume, com uma capa de cada lado e dois sentidos de leitura. Os ministros Paulo Teixeira e Gilberto Carvalho, do Desenvolvimento Agrário e da Secretaria da Presidência, respectivamente, marcarão presença no lançamento.

Sobre os autores

Camilo Vannuchi é jornalista, pesquisador e escritor com ênfase em direitos humanos, mestre e doutor em Ciências da Comunicação pela USP e professor de Jornalismo na Faculdade Cásper Líbero, em São Paulo. Mantém desde 2019 uma coluna semanal no UOL. É autor, entre outros, da biografia “Marisa Letícia Lula da Silva” e do livro-reportagem “Vala de Perus, uma biografia”, finalista no Prêmio Jabuti de 2021. Simone de Camargo se divide entre Los Angeles, nos Estados Unidos, e Trairi, no Ceará, onde se dedica desde 2010 a regenerar biodiversidade e produzir alimentos agroecológicos em sistemas agroflorestais junto com a equipe de agricultores da Fazenda Coringa. Antes de se reconectar com a agricultura, Simone trabalhou por anos como controller de produção na indústria do cinema.

Serviço

Lançamento dos livros:

“Fome: como enfrentar a maior das violências” e “A Terra é plena: como alimentar o mundo e cuidar do planeta”

Terça-feira, 7 de fevereiro

A partir das 18h30

Feitiço das Artes – 306 Norte, Bloco B

Reservas: (61) 3548-1680

Mais informações: (11) 99299-0158 / (61) 99984-8445