Ministra de Lula e coordenadora das Nações Unidas no Brasil debatem no 8º Fórum de Desenvolvimento da ABDE

Presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento realizará abertura do evento, no Royal Tulip Brasília Alvorada. Presidente do BNDES participará do lançamento da Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Sistema Nacional de Fomento, na Câmara dos Deputados

O 8º Fórum de Desenvolvimento, que será realizado pela Associação Brasileira de Desenvolvimento, nos dias 30 e 31 de agosto, em Brasília, destacará as principais ações de fortalecimento do Sistema Nacional de Fomento (SNF), que reúne 5,1 trilhões em ativos e representa 45% do mercado creditício brasileiro e 74% dos investimentos de longo prazo. O evento, que terá a presença de diversas autoridades, será realizado no Royal Tulip Brasília Alvorada, a partir das 9 horas.

Participam da abertura do evento a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck; e o presidente da entidade, Celso Pansera, que também preside a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Ao lado deles estarão a coordenadora residente das Nações Unidas no Brasil, Silvia Rucks; e o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Comércio Exterior e Inovação do BNDES e 1º Vice-Presidente da ABDE, José Luis Gordon.

Para destacar o objetivo do fórum e a importância do SNF para o Brasil, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, estará presente no lançamento da Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Sistema Nacional de Fomento para o Financiamento do Desenvolvimento, que será presidida pela deputada Luísa Canziani (PSD-PR). Este lançamento será realizado ao final do primeiro dia do evento, às 17h, em local diferente: no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, em Brasília.

Além de diretores e presidentes de instituições que compõem o Sistema Nacional de Fomento, as mesas de debates contarão com representantes de cinco ministérios: Fazenda; Agricultura e Pecuária; da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; Meio Ambiente e Desenvolvimento Indústria, Comércio e Serviços.

Principal assunto do fórum, o SNF atua em setores e segmentos prioritários para o desenvolvimento sustentável do país, como o financiamento à infraestrutura, à inovação, ao agronegócio, ao setor público e o apoio às micro, pequenas e médias empresas (MPMEs). É formado por suas 34 instituições de desenvolvimento associadas à ABDE (bancos públicos federais, bancos de desenvolvimento, agências de fomento, bancos comerciais estaduais, bancos cooperativos, além da Finep e do Sebrae).

Focado também em ações que visam manter as florestas em pé e na reindustrialização verde, o Sistema Nacional de Fomento representa, ainda, parcela relevante de várias frentes de desenvolvimento do país. Dessa forma, responde por 96% do financiamento a municípios; 93% da carteira de crédito para o financiamento ao setor público; 86% de crédito para investimentos em infraestrutura; 81% do crédito rural brasileiro e 73% da carteira de crédito de financiamento com prazo superior a três anos. O saldo de operações de crédito é de R$ 2,3 trilhões.

Entre os debatedores do fórum, também estarão representantes de organismos internacionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), e o Fundo Global para o Desenvolvimento das Cidades (FMDV, sigla em inglês).

Realizado pela ABDE, o 8º Fórum do Desenvolvimento tem apoio das Nações Unidas (institucional), da Finep (ouro) e do PNUD (especial). O evento conta com o patrocínio especial do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Também patrocinam o evento o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob), Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).