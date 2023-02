Mezanino oferece programação de artistas da música eletrônica

O ‘Carna House’ começa nesta sexta-feira (10) com atração internacional

O bar Mezanino, localizado na Torre de TV, está lançando o ‘Carna House’. O evento vai trazer a Brasília diversos DJs de música eletrônica. A programação começa nesta sexta-feira (10), com atração internacional, o sul-africano Kasango. Os ingressos para a season de Carnaval estão à venda pelo site e aplicativo Sympla, com preços a partir de R$ 100 (meia-entrada), com desconto de 20% para clientes BRB.

Kasango vem de uma cidade pequena da África do Sul chamada Welkom. A paixão do artista pela música aflorou aos 16 anos, quando colecionava discos de house music. Em 2019, o DJ estreou com o single One Night. Atualmente, o DJ o sul-africano é referência no gênero afro house e presença certa nas pistas do momento com o hit “Osama”.

Com datas programadas até 3 de março, o Carna House do Mezanino promete noites agitadas para os fãs de EDM na capital. O grande destaque da temporada é o DJ Mochakk, com passagens por grandes eventos internacionais e hits com milhões de streamings, a exemplo de “Da Fonk (feat. Joni)”, track mais popular do artista no Spotify, com mais de 3,7 milhões de reproduções.

O lineup também inclui outros nomes da cena eletrônica que nunca tocaram na casa, como Ashibah, Barja, Öwnboss e Swarup, além de Kasango e Jackson, que abrem a programação. O Carna House também terá nomes consagrados do meio eletrônico nacional que já agitaram as picapes da casa, como Bruno Be, Jackson, Maz, Mojo e Daft Hill, e retornam para mais uma temporada que promete um sucesso de público.

Carna House

Mezanino – rooftop da Torre de TV, Eixo Monumental, Brasília

Programação:

10/02 – Kasango & Jackson

17/02 – Bruno Be

20/02 – Maz & Barja

21/02 – Öwnboss & Mojo

24/02 – Ashibah & Swarup

03/03 – Mochakk & Daft Hill

Ingressos disponíveis pelo Sympla, com preços a partir de R$ 100.