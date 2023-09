Método CIS chega a Brasília em outubro

De 11 a 14, no Centro Internacional de Convenções (CICB), o presidente da Febracis Escola de Negócios, Paulo Vieira, ministra as aulas

O Método CIS, maior curso de inteligência emocional do país, chega a Brasília em outubro. De 11 a 14, no Centro Internacional de Convenções (CICB), o presidente da Febracis Escola de Negócios, Paulo Vieira, ministra as aulas.

Serão realizados exercícios e dinâmicas durante os quatro dias de imersão. Paulo Vieira promete aos participantes equilíbrio e autocontrole emocional, alta performance pessoal e profissional, reprogramação de crenças limitantes e outras benfeitorias.

O Método CIS custa a partir de R$ 3.897, com vendas no site oficial do curso.