Mestras Griôs compartilham saberes culturais em encontro online no DF

2º Encontro de Mestras e Griôs do DF reúne 12 mestras de tradição oral. Atividades incluem roda de prosa, lives musicais ao vivo e podcast com entrevistas exclusivas

Nos dias 6 e 7 de novembro, a coletiva de mulheres Casa Moringa realiza o 2º Encontro de Mestras e Griôs do Distrito Federal. Neste ano, o evento acontece no formato online, reunindo diferentes mulheres atuantes e mantenedoras de tradições culturais brasileiras. No sábado, dia 6, é dia da Grande Roda, onde as 12 mestras convidadas se reúnem para compartilhar saberes e histórias de vida. No domingo, 7, é o dia da Live Musical, com shows de mestras participantes e ativistas culturais da cidade. Todo o encontro será transmitido ao vivo, via Youtube, direto do Complexo Cultural de Samambaia. O canal você acessa em: https://www.youtube.com/channel/UCblPq28Dz2AgkO_8h3rZhvw

Firmado nos pilares da Pedagogia Griô, que propõe o reconhecimento social, político e econômico das mestras e mestres de tradição oral, o Encontro de Mestras e Griôs do DF busca legitimar os espaços ocupados por mulheres guardiãs de saberes, fazeres, ofícios e formas de expressão culturais do Brasil. A primeira edição foi realizada em 2018, no Mercado Sul de Taguatinga, reunindo nove mestras. Neste ano, o projeto expande sua rede e reúne 10 mestras residentes no DF e duas da Bahia, mas que também possuem aprendizes em Brasília e no Cerrado.

Participam do encontro, como mestras convidadas: a parteira tradicional Valdeci Santana (BA); a artista popular Martinha do Coco; a artesã e educadora popular Tetê Alcândida; a yalorixá Mãe Baiana de Oyá; a costureira de gente e de bonecos Nen Rocha; a mãe de santo Mãe Cícera de Oxum; a bordadeira Santina Azevedo; a mestra de Capoeira Angola Janja Araújo (BA); a agricultora e erveira Josefa Ataídes; a sambadeira Fernanda Machado; a artista popular Dona Gracinha da Sanfona; a matriarca do Boi de Seu Teodoro, Maria Sena, e sua filha, a brincante e compositora de toadas Tamatatiua Freire.

Grande Roda e Live Musical A Grande Roda no sábado, dia 6, se propõe a criar um espaço-tempo intergeracional, onde as mestras participantes compartilham, entre si e com o público, histórias de vida, memórias, saberes, manifestos e afetos, a partir do tema “Feminismos e Ancestralidades”. Já a Live Musical, que fecha o fim de semana, no domingo (7), traz shows com as mestras Martinha do Coco e Dona Gracinha da Sanfona, junto a duas atrações que integram ativistas culturais aprendizes de tradição oral: Vereda dos Mamulengos, com a bonequeira Fabíola Resende; e a cantora Thabata Lorena.

Podcast Buscando registrar seus saberes e dar mais espaço à voz das mestras participantes, será lançado no dia 8 de novembro o Podcast Encontro de Mestras e Griôs. Ao todo, serão publicados 13 episódios, com entrevistas exclusivas onde as mestras e griôs compartilham seus saberes e histórias de vida. O episódio #1 traz ainda uma prosa de abertura sobre as origens do Encontro. Os episódios irão ao ar diariamente às 9h, exceto nos finais de semana, até o dia 24 de novembro.

SERVIÇO

2º Encontro de Mestras e Griôs – Online

Grande Roda: 6 de novembro, sábado, 14h às 18h (ao vivo, via Youtube)

Live Musical: 7 de novembro, domingo,16h às 20h (ao vivo, via Youtube)

Podcast: 8 a 24 de novembro, sempre às 9h (via Anchor, Deezer e Spotify) Canl do Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCblPq28Dz2AgkO_8h3rZhvw

Informações gerais: www.casamoringa.com.br

Rede social: www.instagram.com/casamoringaoficial

Classificação indicativa: livre