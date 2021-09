Brasília Shopping recebe o Mercado do Artesanato

Prestigiando artesãos locais, feirinha conta com itens 100% handmade

Em uma cidade que pulsa criatividade, muitas pessoas encontram na arte a sua verdadeira paixão. Celebrando o trabalho autoral, o Brasília Shopping recebe nos dias 9 e 10 de setembro o Mercado do Artesanato. A feira, que acontece das 11h às 20h, reúne artesãos de diferentes localidades do Distrito Federal.

Os expositores desenvolvem produtos com bordados, costuras, cerâmicas e design feitos à mão. No evento, os visitantes poderão conferir itens diversos, como bonecas, almofadas, acessórios infantis, colares, tiaras decoradas, jóias artesanais, tapetes, utensílios de cozinha, entre outros.

Para Renata Monnerat, gerente de marketing do Brasília Shopping, a ocasião se mostra uma excelente oportunidade de prestigiar artistas que vem desenvolvendo trabalhos que remetem ao DNA criativo da capital. “O intuito do Mercado do Artesanato é conectar artesãos ao público consumidor, trazendo mais visibilidade para esse tipo de arte e incentivando a economia local”, reflete.













SERVIÇO

Mercado do Artesanato no Brasília Shopping

Quando: 9 e 10 de SETEMBRO

Horário: das 11h às 20h

Local: Área Externa, portaria P1.

Mais informações e programação completa no site: www.brasiliashopping.com.br