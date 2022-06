Meio Dia em Ponto: Ceilândia recebe feira de Cultura e Economia Criativa

Com mais de 20 anos, evento retorna nos dias 18 e 19 de junho, na Praça Ferrock

Um projeto popular, que une a cultura e outras áreas da economia criativa, realizado em formato de Praça de Arte e Lazer, com espaço para expressões artísticas de forma democrática, dando lugar para as mais diversas linguagens culturais, focando sempre na representatividade da diversidade sociocultural. Esse é o projeto Meio dia Em Ponto, proposto por Ari de Barros, que conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec). Com mais de 20 anos de história, o evento retorna, agora na Praça Ferrock, em Ceilândia, localizada na QNP 13, Área Especial, Setor P Norte, nos próximos 18 e 19 de junho.

A feira, que envolve economia criativa e atrações culturais, pretende ser um lugar de encontros na região, com comida, bebida, moda, arte, comércio e cultura popular. A intenção é estimular a ocupação dos espaços públicos, a noção de pertencimento à cidade, o desenvolvimento do comércio local, as práticas saudáveis, o consumo consciente e a responsabilidade socioambiental.

O evento será realizadi na Praça Ferrock, batizada devido ao festival de rock que acontece há 37 anos no DF e associado à tradição de eventos socioculturais pela associação de mesmo nome. Apesar da importância, o projeto aconteceu ao longo do tempo de forma intermitente e celebra a retomada em 2022.

Funcionando sob a perspectiva de mistura dos preceitos do turismo e da cultura patrimonial e imaterial da cidade, a iniciativa reúne feirantes nas áreas de arte, design, artesanato, moda, publicações, alimentação, produtos naturais, cosméticos e produtores locais em geral. Artesanato, orgânicos, compotas, moda, autocuidado, arte, economia criativa e muita cultura popular serão oferecidos ao público. Todos os expositores são pequenos produtores e empreendedores das diversas regiões do Distrito Federal.

ARTISTAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, FEIRA DE ECONOMIA CRIATIVA E ESPETÁCULOS CULTURAIS

O projeto tem este nome porque meio dia em ponto tem início à programação musical, mas as atividades começam a partir das 09:00, com a abertura da Feira de Empreendedores Criativos, que conta com a participação de Dj’s e grupos de brincadeiras populares, como o Curumim Cultural, grupo que desenvolve atividades lúdicas para crianças e adolescentes.

Bruno Lopes, educador do Curumim Cultural, reforça a importância do projeto: “Acontecer durante o final de semana traz opção de lazer e acesso cultural aos moradores da macrorregião, que se descolam do entorno para assistirem e participarem das atrações”, aponta Bruno.

Ari de Barros, responsável pelo projeto ressaltou a importância de unir a diversidade musical em 2022: “Já realizamos algumas edições no passado e estamos ainda mais preparados para a edição de 2022. Os palcos do projeto terão grupos e bandas que representam o caldeirão cultural do Distrito Federal, com apresentações de músicas e cultura popular, como catira, repente e trazendo também o Rock and Roll em seus estilos clássicos.”



A iniciativa também garante espaço para artistas com deficiência visual. “Queremos dar visibilidade aos incríveis artistas que temos. O projeto é pioneiro no DF em relação à inclusão dos artistas com deficiência visual e a possibilidade de desenvolver a independência desses artistas. O evento é gratuito e fazer dele acessível é um dos nossos objetivos”, finalizou Ari de Barros.

Serviço: Meio dia Em Ponto

Quando? 18/06 e 19/06

Onde? Praça Ferrock – QNP 13, Área Especial, Setor P Norte, Ceilândia/DF

Ingresso: Gratuito

Confira a programação completa:

18 de junho – Sábado

09:00 – Abertura da Feira de Empreendedores Criativos da Comunidade:

– DJ Dani Verde;

– Brinquedos e Brincadeiras Tradicionais com o Grupo Curumim Cultural;

– Oficina de Brinquedos Populares com Rene Bomfim; e

– Pintura de Rosto com Ana Paula Moraes;

12:00 – Shows e Espetáculos

12:00 – Teatro de Bonecos (Mamulengo Fuzuê);

12:40 – Dança Urbana (Cia de Dança In the Hood);

13:20 – Banda Visão do Samba (Artistas com deficiência visual);

14:00 – Sávio Lobato (MPB) (Artista com deficiência visual);

14:40 – Banda Caos Lúdico (Rock);

15:20 – Antonio Carlos e Professor Fernando (Brega) (Artistas com deficiência visual);

16:00 – Chico de Assis e João Santana (Dupla de Repentes);

16:40 – Banda Soros (Rock);

17:20 – Betão do Acordeon (Forró) (Artista com deficiência visual);

18:00 – Banda Refrão de Mármore (Rock) (Artista com deficiência visual); e

18:40 – Duo Diana Mota e Álvaro Henrique (Instrumental)



19 de junho – Domingo

09:00 – Abertura da Feira de Empreendedores Criativos da Comunidade:

– DJ Tâmara Maravilha;

– Brinquedos e Brincadeiras Tradicionais com o Grupo Curumim Cultural;

– Oficina de Pássaros do Cerrado em Argila com John Du Francis; e

– Pintura de Rosto com Ana Paula Moraes;

12:00 – Shows e Espetáculos

12:00 – Ravier Hernandez (Rap);

12:40 – Luis Eduardo e Fabiano (Viola Caipira);

13:20 – Aline Rolin (MPB) (Artista com deficiência visual);

14:00 – Irmãos Vieira (Grupo de Catira);

14:40 – Banda Som de Papel;

15:20 – Black Rainbow (Tributo ao Black Sabbath);

16:00 – Andreia Oliveira (MPB) (Artista com deficiência visual);

16:40 – Banda Woman in Rock (Clássicos do Rock);

18:00 – Trio Fluído Acústico (Pink Floyd Revisitado);