MD Chefe, Froid, Delacruz e muito mais neste feriado em Brasília

Shows acontecem no Patrono Festival, na Prainha da Asbac

MD Chefe, Domlaike, Froid, Delacruz, Menestrel, Jovem Dex, Pacificadores, Senxgang, Caio Hot e DJ A se apresentam nesta quarta-feira (7), no Patrono Festival, em Brasília. A festa acontece na Prainha da Asbac, a partir das 14h.

O rapper Xamã e o DJ Ariel B também estavam confirmados no festival, mas, para evitar problemas com os órgãos de fiscalização, o Patrono Festival realocou a apresentação dos dois artistas para o dia 24 de novembro, no Estádio Nacional Mané Garrincha. O ingresso valerá para as duas datas. O funkeiro Kevin O Chris era mais uma atração confirmada. Neste caso, segundo os organizadores do festival, o show foi “cancelado por motivos de força maior”.

Além dos shows, o projeto pretende fomentar a cultura no Distrito Federal com espaços reservados, dentro do festival, para artes plásticas e visuais. Stands para marcas independentes também serão disponibilizados.

“Nós como organizadores e idealizadores do projeto nos sentimos na obrigação de oferecer a melhor experiência para o público de música urbana do DF. Queremos unir pessoas de todas as idades, classes sociais e localidades da cidade por um amor em comum: a rua e toda cultura e visceralidade que nela existe”, afirma o produtor artístico do Patrono Festival, Vinícius Santos.

Os ingressos estão no terceiro lote e são vendidos no site Furando a Fila e nas lojas Óticas Diniz e Lig Celular.

Serviço

Patrono Festival

Local: Prainha da Asbac

Data: 07 de setembro

Horário: 14h

Ingressos a partir de R$ 80 no site Furando a Fila ou nas lojas Óticas Diniz e Lig Celular

Produção: Unnu Entretenimento

Apoio: TV Cultura Brasília