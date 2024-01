Max e Luan, Doze por Oito, DJ Daniel Futuro e outras atrações agitam a Resenha do Agro

Programação é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados previamente no Sympla

Brasília está ansiosa para receber a Resenha do Agro – Edição Pré-Carnaval dos dias 26 a 28 de janeiro. Em clima pré-folia, música boa não poderia faltar no evento, que traz um line-up repleto de atrações musicais. Nomes como Max e Luan, Doze por Oito, DJ Daniel Futuro, Bloco Santo Pecado e muito mais irão movimentar o evento que acontecerá no Parque de Exposições Granja do Torto. No dia 26 de janeiro, o evento começa às 20h, no dia 27 às 15h e no dia 28, a partir de 13h30.

A resenha terá um espaço de happy hour com grupos de pagode no Villa Boechat e no Galpão em frente ao estacionamento, as bandas principais irão garantir a animação do público. Na programação estão: 20h: Bloco Santo pecado às 20h, Boka de Sergipe às 22h30 e a dupla Rick e Rangel às 00h20 na sexta-feira (26/01), Mesô às 15h, DJ Daniel Futuro às 19h, DJ no intervalo às 21h30, a dupla Arthur e Matheus às 22h e Max e Luan às 00h no sábado (27/01) e no domingo (28/01) os destaques vão para Doze por oito às 13h30, Thiago Nascimento às 16h e DJ Daniel Futuro às 18h.

O evento é realizado pelo Instituto Qualificação Brasil com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. Para participar, basta retirar o ingresso previamente pelo Sympla com doação obrigatória de 1kg de alimento não perecível na entrada no evento. A arrecadação será enviada para o Lar dos Velhinhos em Águas Lindas.

Evento completo

Além das atrações musicais, uma praça de alimentação com costela de chão, arroz carreteiro, hambúrguer, feijoada, churrasquinho, batata frita, entre outras delícias estará disponível, com preços a partir de R$ 12. Entre as bebidas, as opções vão de cervejas, refrigerantes, drinks a combos. Para quem desejar curtir a programação com toda a família não precisa se preocupar. Uma brinquedoteca monitorada também estará acessível às crianças.

“Os brasilienses precisavam de um evento tão completo como esse. A ideia é levar entretenimento para toda a família em um ambiente organizado e seguro para todos”, declara Uelinton Jorge Dias da Luz, presidente do Instituto Qualificação Brasil. Durante o evento, serão abordados e sinalizados ainda temas elevantes como “Se beber não dirija” e “Não é não!”, enfatizando a responsabilidade e o respeito entre todos. A expectativa de público do evento é de mais de 6 mil pessoas.

Programação:

Sexta-feira, 26 de janeiro:

20h: Bloco Santo pecado

22h30: Boka de sergipe

00h20: Rick e Rangel

Sábado, 27 de janeiro:

15h: Mesô

19h: DJ Daniel Futuro

20h30: Cantora Mari Tollendal

21h30: DJ intervalo

22h: Dupla Arthur e Matheus

00h: Max e Luan

Domingo, 28 de janeiro:

13h30: Doze por oito

16h:Thiago Nascimento

18h: DJ Daniel Futuro

Serviço

Resenha do AGRO – Edição Pré-Carnaval

Local: Parque Granja do Torto

Ingressos e mais informações: Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/resenha-do-agro-ed-pre-carnaval/2298158)

Entrada gratuita mediante retirada de ingresso no Sympla e doação de 1kg de alimento não perecível na entrada do evento

Classificação indicativa: livre