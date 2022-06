Matinê do Alto Volume traz quatro bandas autorais ao O’Rilley, neste sábado (4)

Com aumento de procura pelo público dos shows do Quarta Autoral, o Alto Volume abre mais um evento, agora aos sábados, a partir das 14h

O Alto Volume e o O’Rilley Irish Pub, na 409 Sul, trazem ao palco, neste sábado (4), as bandas Marsalla, Xavosa, Ladrine e Anéis de Marte. Os shows começam a partir das 14h no formato matinê, para o público que quer conhecer o melhor do Rock autoral de Brasília. A entrada custa R$ 30 na portaria.

O novo horário e dia vem ao encontro da demanda do público que cada vez mais tem lotado os eventos do Quarta Autoral do O’Rilley. Com isso, o produtor e idealizador do Alto Volume Cezar Degraf (Vontana), abriu espaço para mais bandas em horários alternativos.

“A cada 15 dias as bandas autorais da cidade estarão no palco do O’Rilley. O horário das matinês já se provou viável para todos, especialmente, porque, devido a localização do pub é possível vir por diversos meios de transporte, que não seja apenas o carro. Queremos que mais e mais pessoas tenham acesso às novas bandas”, explica Degraf.

O produtor enxerga um movimento de renascimento do autoral, o que tem levado outras casas de shows, fora da zona central, a abrir espaço para as bandas da cidade. “Quanto mais melhor. Se todos se ajudarem, logo teremos novamente uma cena renovada e forte devolvendo a Brasília o status de capital do Rock ou no mínimo um colocando-a como um dos pólos do Brasil”.

Donas de hits bem consumidos nos streamings, as bandas Marsalla, Xavosa, Ladrine e Anéis de Marte são as atrações desta semana. O público que for ao O’Rilley encontrará Rock de qualidade e opções para suas principais playlists.

Desde o retorno pós-restrições por conta da pandemia de Covid-19, esse é o segundo sábado que o evento é realizado. A expectativa é repetir o público do ÉbriosFest, que lotou um dos principais pubs de Brasília, há 15 dias atrás.

Serviço

Alto Volume apresenta: Marsalla, Xavosa, Ladrine e Anéis de Marte

Local: O’Rilley da 409 Sul

Data: 4 de junho

Horário: A partir das 14h

Entrada: R$ 30