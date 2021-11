Matheus e Kauan se apresentam neste domingo (28), em Brasília

O show da dupla Matheus e Kauan será no Cafe de La Musique, às margens do Lago Paranoá

O nosso santo bateu, Que sorte a nossa e Ser humano ou anjo, essas são três canções que de fato marcaram a carreira de Matheus & Kauan, durante a gravação do DVD, há cinco anos, em Brasília. A dupla sertaneja é uma das mais queridas pelos brasilienses, e neste domingo (28), no Cafe de La Musique, ambos vão poder matar a saudade de quase dois anos desde o último encontro.

Às margens do Lago Paranoá, o show contará com um repertório com os principais hits como A rosa e o beija-flor, Decide aí, Te assumi pro Brasil, e Vou ter que superar, a última é uma parceria com Marília Mendonça, e será cantada em homenagem à cantora.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pelo site ou app Sympla, ou diretamente pela bilheteria da casa, com horário a ser agendado pelo whatsapp (61) 99803-1867.

Serviço

Cafe de La Musique Brasília

Onde: Setor de Clubes Esportivos Sul, Tr. 2 – ao lado do Pier 21

Quando: domingo, 28 de novembro, a partir das 19h;

Ingressos: Site ou app Sympla, ou diretamente pela bilheteria da casa, com horário a ser agendado pelo whatsapp (61) 99803-1867.

Para mais informações: @cafedelamusiquebrasilia