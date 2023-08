Mateus Ferrari e As Fulô do Cerrado são atrações do fim de semana no Clube do Choro

Também tem roda de choro no sábado e no domingo, com entrada gratuita

O Complexo Cultural do Choro recebe, nos dias 26 e 27 de agosto, uma programação variada para toda a família. A entrada é gratuita. A tradicional roda de choro dos alunos e professores da Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello abre a programação no sábado (26), às 10h, com a já tradicional feijoada. No domingo (27), às 16h, o piquenique Chorão reúne a criançada com a cantação de histórias de Mateus Ferrari. Em seguida, é chegada a hora do Choro Livre Convida, quando Reco do Bandolim e o Regional Choro Livre recebem o gaitista Pablo Fagundes, a percussionista Larissa Umaytá e o violonista João Dias para uma roda de choro. Para fechar o final de semana, As Fulô do Cerrado desfilam ritmos populares, como frevo, baião e xote. Serviço

Complexo Cultural do Choro de Brasília

Dias: 26 e 27 de agosto (sábado e domingo)

Endereço: Espaço Cultural do Choro – Setor de Divulgação Cultural – Eixo Monumental

Entrada gratuita e classificação indicativa livre

Mais informações: (61) 3226-3969