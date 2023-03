Marquinhos do Sax faz show no Empório Villa Vita (213 Sul)

Saxofonista promete noite especial com clássicos da MPB no local no dia 4 de março de 2023

Ele é carioca da gema, mas hoje faz sucesso nas pistas de Brasília e de Goiânia (GO). Marco Aurélio Gonçalves, o famoso Marquinhos do Sax, ficou consagrado com seu saxofone que reverberou em bandas como “Pega No Compasso” e em participações em shows com artistas como Baby do Brasil, Dudu França, dentre outros.

Agora, na capital federal, ele irá fazer um solo de saxofone com clássicos da música popular brasileira, bossa nova e jazz no sábado, 4 de março, às 20h, no Empório Villa Vita (213 Sul). Ingressos antecipados: R$ 40. O show não é recomendado para menores de 14 anos.

O local, além da boa gastronomia, está com agenda aberta para receber músicos de diversas vertentes para tocarem por lá nas chamadas “Sextas Culturais do Vitta” que já estão com agendas abertas. Contato para shows, ingressos antecipados e ademais Via Direct do Instagram: @emporiovillavita.

No evento, Marquinhos promete canções como Azul da Cor do Mar; Saigon; Evidência; Trem azul; Gostava tanto de Você; Um Chopp pra distrair, Wave, Garota de Ipanema; Desafinado; Garçom; Seu amor ainda é tudo; My Way; What a Wonderful Word. Todas elas poderão ser acompanhadas por um bom vinho e menu exclusivo de pratos quentes do Villa Vita, empório premiado pelos seus queijos especiais, azeites originais, vinhos escolhidos na hora, cervejas artesanais e o famoso sanduíche de Pastrami, carne magra e temperada que se popularizou nos Estados Unidos.

Serviço

Marquinhos do Sax faz show solo no Empório Villa Vita (213 Sul)

Local: Empório Villa Vita (213 Sul)

Horário: 19h

Data: 4 de março, sábado

Ingressos: R$ 40

Contato para shows, ingressos antecipados e ademais via direct do Instagram: @emporiovillavita

Não recomendado para menores de 14 anos