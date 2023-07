Marcus Borja apresenta o show “Portrait en noir et blanc” em agosto

O cantor, que mora na França há duas décadas, se apresenta no Teatro Sesc Garagem (713/913 Sul) no dia 9 de agosto

Chico Buarque, Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Noel Rosa e Dolores Duran ganham letras em bom francês e arranjos autorais no show”Portrait en noir et blanc”, de Marcus Borja. O cantor, que mora na França há duas décadas, se apresenta no Teatro Sesc Garagem (713/913 Sul) no dia 9 de agosto, a partir das 20h.

No show, cujo subtítulo “As Vozes Francesas da Canção Brasileira” já anuncia as cores do programa, Marcus Borja estará acompanhado de artistas reconhecidos como Pedro Vasconcellos (direção musical e cavaquinho), Rodrigo Zolet (piano e sanfona), Paula Zimbres (contrabaixo), Larissa Umaytá (percussão). E ainda a atriz e diretora Ada Luana que fará uma participação especial na produção que mescla música, poesia e toda a magia do fazer artístico.

Entre os letristas franceses estão Pierre Barouh, Claude Nougaro, Chico Buarque e o próprio Marcus Borja que, entre uma canção e outra, recita poemas nas duas línguas e conta histórias dos nascimentos e das derivas dessas versões, algumas delas escritas para estrelas como Elis Regina e Sylvia Telles.

Serviço:

Show “Portrait en noir et blanc – As Vozes Francesas da Canção Brasileira”

9 de agosto

A partir das 20h

Teatro Sesc Garagem (713/913 Sul)

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Não recomendado para menores de 12 anos