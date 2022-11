Manu Gavassi traz a Brasília a turnê “Eu só quero ser normal”

Show está marcado para 27 de novembro no Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Manu Gavassi se apresenta em Brasília no próximo 27 de novembro com o show da turnê “Eu só queria ser normal”, que teve ingressos esgotados em todo o Brasil. O show celebra os mais de 10 anos de carreira da cantora no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, às 21h. Os ingressos podem ser comprados on-line no site alphatickets.com.br.

É a primeira vez de Gavassi na capital federal desde a participação no Big Brother Brasil 20, do qual saiu finalista. Após o reality voltou a se dedicar ao seu trabalho artístico.

“Porque fazer uma turnê sobre um álbum quando eu posso fazer sobre todos? ‘Eu só queria ser normal’ celebra todas as minhas fases e todos vocês que por algum motivo se identificam comigo, com minha personalidade, minha trajetória, minhas loucuras, minha música”, escreveu a cantora na publicação de lançamento da turnê no Instagram.

No espetáculo Eu só queria ser normal, ela apresenta canções que atravessaram sua trajetória profissional, como Garoto errado, Planos impossíveis, Áudio de desculpas e Deve ser difícil dormir sem mim. O repertório traz ainda canções do álbum mais recente álbum Gracinha, lançado em 2021 com canções como Bossa nova, Catarina, sub.ver.si.va, entre outras.

Nesta turnê, Manu Gavassi coloca sua música como grande destaque, que se conecta com tantos outros jovens e outras gerações, abrindo mão de balé, efeitos especiais e trocas de roupa, e apostando no minimalismo. A última vez que veio a Brasília foi em 2018, quando apresentou um pocket show acústico.

Serviço

Manu Gavassi – Turnê Eu só queria ser normal

Data: 27 de novembro (domingo)

Horário: 21h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Ingressos a partir de R$ 100 no site alphatickets.com.br

Classificação Indicativa: Livre