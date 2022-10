Mais de 12 mil alunos irão visitar 5ª Bienal Internacional do Livro de Brasília

Com shows de Hamilton de Holanda e Roberta Sá, maior evento literário do Centro-Oeste começa nesta sexta (21) e vai até o dia 30, no Parque da Cidade

Mais de 12 mil alunos das redes pública e privada de educação do Distrito Federal já estão confirmados oficialmente para visitação escolar na 5ª Bienal Internacional do Livro de Brasília (Bilb). A maior feira literária do Centro-Oeste começará sexta-feira (21) e seguirá até o dia 30, com atrações diversificadas para crianças, jovens, adultos e idosos, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade.

Com o tema “A transformação acontece aqui”, a nova edição da Bilb retomará o seu formato presencial após dois anos paralisada por causa da pandemia da covid-19. Em uma área de 5 mil metros quadrados que também contará com ampla praça gastronômica, o evento reunirá 100 expositores – entre livrarias, distribuidoras e editoras de todo o país –, com exposição de 400 mil títulos. A previsão é movimentar R$ 11 milhões por meio da venda de livros.

Cronograma

De acordo com a organização do evento, as visitas escolares começarão no dia 24 e se estenderão até o dia 28, divididas em grupos com cerca de 40 alunos e dois professores responsáveis, obrigatoriamente. Elas serão realizadas de manhã e à tarde, com duração de até duas horas cada uma.

No período matutino, os grupos de alunos poderão participar das atrações da bienal das 9h às 11h ou, então, das 10h às 12hrs. Já no período vespertino, a visitação escolar será das 14h às 16h ou das 15h às 17h.

Shows

Outra grande atração é o palco show, um ambiente exclusivo que, durante a feira, terá rica e vasta programação musical, com apresentações de artistas locais e nacionais. Os cantores Hamilton de Holanda e Roberta Sá farão show no local na noite de sexta-feira (21). A cantora e compositora Céu realizará sua apresentação na noite de sábado (22). Para entrar nessa área da bienal, o público deve acessar o site e adquirir ingresso para os shows.

5ª Bienal Internacional do Livro de Brasília

Data: de 21 a 30 de outubro, a partir das 9h

Local: Pavilhão do Parque da Cidade, em Brasília (DF)

Entrada gratuita mediante retirada de ingresso pelo site bilb.com.br

Shows: Hamilton de Holanda, Roberta Sá (21/10); Céu (22/10)

Ingressos para os shows no site