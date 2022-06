Maior festival de motociclismo da América Latina retorna com mais de 70 atrações

A expectativa é receber 800 mil pessoas de todo o mundo durante os 10 dias de programação; Mais de 2 mil motoclubes estarão presentes

Brasília será cenário para o maior evento de motociclismo da América Latina e o terceiro maior do mundo: o Capital Moto Week, entre os dias 21 e 30 de julho. Mais de 800 mil pessoas de diversos países, além de 300 mil motos, deverão passar pelo Parque de Exposições da Granja do Torto na 17ª edição do festival. A cantora Dani Firme, da banda Rock Beats, e o Digão, do Raimundos, são os embaixadores do CMW 2022.

A retomada do CMW será em grande estilo, com mais de 70 shows na programação, entre atrações conhecidas por todo público como Capital Inicial, Pitty, Raimundos, Os Paralamas do Sucesso, Biquíni Cavadão, Dead Fish, Blitz e Detonautas.

O maior palco de rock do Centro-oeste e a criação de novos espaços dentro do festival estão entre as principais novidades de 2022, que contará ainda com cinema ao ar livre e uma tela de 500 polegadas dentro da arena, parque de

diversão e a maior tirolesa do Distrito Federal.

De acordo com Pedro Affonso Franco, um dos organizadores do CMW, a programação musical está memorável.

“Liberdade, espírito e tradição são palavras que traduzem o nosso festival, e faz tempo que queremos unir no palco bandas e estilos diferentes para realizarem apresentações únicas e que só poderão ser vistas aqui”, revela Franco. Um evento de alcance internacional com foco na diversidade e na inclusão. “Todos os shows principais com intérpretes de libras e espaços pensados para garantir mobilidade das pessoas com deficiência”, destaca.

Além dos shows principais, os quatro palcos espalhados no evento receberão bandas como o Cazuza in Concert, Trampa, Rock Beats, Distintos Filhos, Quinta Essência, Lúpulo e Cereais não Maltados, Surf Sessions, Ifloyd e Baú Revirado. Uma reunião de dezenas de nomes da cena do rock local e nacional que irão abrilhantar os palcos temáticos Saloon, Moto Bar e Lady Bikers.

Vivenciar experiências

A 17ª edição do Capital Moto Week promete ser inesquecível em todos os sentidos. As áreas de lazer foram ampliadas e as duas praças de alimentação, junto com os quiosques espalhados pelo evento, irão reunir mais de 30 opções gastronômicas tradicionais da cidade. De segunda a sexta, no horário do almoço, a entrada será liberada para todos apreciarem bons pratos na Cidade do Motociclista.

Foto/Reprodução

“Preparamos os espaços para recebermos os motociclistas que fazem da Granja do Torto suas casas durante os dez dias de evento. Por ser um evento que não dorme, nos preocupamos em receber todos da melhor maneira possível”, explica Juliana Jacinto, também organizadora do CMW.

Outra novidade desta edição é a ampliação do projeto Cinema ao Ar Livre. Nos dias 25, 26 e 27 de julho serão exibidas duas sessões diárias, sempre uma opção infantil e outra para incluir toda família. Com entrada e pipoca gratuitas, os filmes serão exibidos em um grande telão para todo o público presente, a partir das 19h.

O espaço Moto Kids também terá muitas atividades, brincadeiras e diversão para a garotada, entre eles o Parque de Diversões Moto Week. Instalado nos gramados do festival, a área contará com roda gigante, autopista, bungee jump, entre outros brinquedos.

E, mais uma vez, o festival será 100% pet friendly. O espaço Moto Pets vai contar com ações de parceiros com doação de animais e de vacinas, descontos para castração de animais resgatados das ruas, além de workshop e apresentações especiais para quem é apaixonado por bichos.

Um festival para todos

Com as presenças confirmadas de motociclistas de várias partes do mundo, todas as edições do CMW estimulam o empoderamento feminino e ações para acabar com o estigma de que motociclismo é somente para o público masculino. O CMW irá promover novamente o famoso Lady Bikers, espaço voltado para o empreendedorismo feminino e shows de artistas da cidade.

“Temos atualmente muito mais motociclistas e motoclubes compostos por mulheres do que antes, há alguns com 200 integrantes, por exemplo. E isso comprovamos também com os nossos números. Há quatro anos tínhamos um público majoritariamente masculino – 75% – e na última edição quase igualou – 54% homens e 46% mulheres”, ressalta Juliana Jacinto.

Rumo ao Lixo Zero

Mais de 2,6 toneladas de carbono foram neutralizadas somente nas três últimas edições. Para este ano, o Capital Moto Week fechou, mais uma vez, parceria com a ONG Neutralize Carbono, empresa pioneira na neutralização de emissões com créditos de carbono.

A expectativa é que em 2022 seja conquistado o selo de Lixo Zero. Na última edição, em 2019, o número atingiu 78,16% de destinação correta dos resíduos. Para este ano, com campanhas de conscientização e ações sustentáveis, a expectativa é de ultrapassar os 90% necessários para receber o título. Outra ação é o recolhimento de lixo eletrônico e, consequentemente, a preservação do solo a partir do descarte correto de resíduos.

Maior passeio motociclístico a céu aberto do mundo

O tradicional passeio motociclístico, considerado o maior realizado no mundo, já tem data marcada para 30 de julho. Saindo da Granja do Torto e passando por diversos pontos turísticos de Brasília, o evento espera bater o recorde da última edição, quando mais de 45 mil motos percorreram a cidade e voltaram ao Parque de Exposições da Granja do Torto para abrir os shows do último dia de festival.

“A capital do país tem o traçado perfeito para receber os milhares de motociclistas que adotam a cidade durante o festival”, enfatiza Pedro Affonso Franco.

Foto/Reprodução

Serviço

Capital Moto Week 2022

De 21 a 30 de julho

No Parque de Exposições da Granja do Torto, Brasília – Distrito Federal.

Ingressos

– Lote atual: R$ 40,00 meia-entrada;

Motociclistas sem garupa e pilotando não pagam;

Motos com garupa entram grátis de segunda a sexta até as 15h e sábados e domingos até as 18h.

– PCD tem acesso e estacionamento grátis no festival com direito à gratuidade de 1

acompanhante;

– Pessoas com mais de 65 anos têm direito à meia-entrada;

– Para quem levar lixo eletrônico ou 1kg de alimento tem direito ao ingresso solidário ao valor atual de R$50;

Ingressos para pedestres no site https://www.bilheteriadigital.com